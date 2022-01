FMI: cumbre clave de JxC en medio del malestar de Bullrich y los “halcones” con Morales

Las máximas autoridades de Juntos por el Cambio se reúnen desde este mediodía para fijar una postura de la coalición opositora sobre el eventual respaldo al gobierno de Alberto Fernández en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda.

El encuentro, que se desarrolla de manera virtual, reúne a los referentes partidarios y parlamentarios de Pro, la UCR, la CC y Peronismo Republicano. Estarán desde Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich hasta Gerardo Morales, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo, Mario Negri y Maximiliano Ferraro, entre otros. La mayoría de los jerarcas opositores coincide en que es necesario llegar a un acuerdo con el Fondo, pero entienden que el ámbito de debate con el oficialismo es el Congreso. Es el punto 8 del pronunciamiento del espacio en septiembre pasado. “No acordar y no encontrar una salida sería un drama no para un gobierno sino para todos los argentinos”, apuntan desde la cúpula de la fuerza.

La cumbre de la cúpula del conglomerado opositor se produce en medio del creciente malestar de Patricia Bullrich, titular de Pro, y los “halcones” de JxC con el gobernador de Jujuy, quien se puso al frente de las conversaciones con el Presidente para destrabar la reunión entre los mandatarios de la oposición con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien busca aglutinar el apoyo de todo el arco político en el tramo final de las tratativas con el FMI.

Luego de que los gobernadores de JxC rechazaran la invitación de Guzmán a participar de su exposición en la Casa Rosada –dijeron que el Ejecutivo quería montar un show-, Fernández habló con Morales y Gustavo Valdés (Corrientes) para persuadir a los referentes opositores con responsabilidad en cargos de gestión de que asistan al encuentro organizado por el titular del Palacio de Hacienda. Les transmitió que el objetivo de la reunión era meramente informativo y, como muestra de su disposición a quitarle un tinte político a la cumbre, excluyó a sindicalistas y empresarios para convencer a los opositores. Sin embargo, Morales y Valdés, tras dos charlas vía Zoom con Horacio Rodríguez Larreta y Rodolfo Suárez (Mendoza), definieron que solo asistirían a un encuentro con Guzmán si participaban los jefes parlamentarios de JxC. Fernández accedió y prometió organizar el encuentro.

Aún no se definió cuál será la sede, pero los líderes del conglomerado opositor presionan para que se desarrolle en el Congreso. En sintonía con su predisposición a colaborar con el Gobierno, Morales –habló cinco veces anteayer con Fernández- propuso enviar emisarios a la cumbre de Guzmán con gobernadores en el Museo del Bicentenario, en el subsuelo de Balcarce 50. Los radicales Valdés y Suárez acompañaron la moción y mandaron representantes. En cambio, Larreta, quien desconfía del Presidente, sobre todo tras la poda inconsulta de fondos de coparticipación, prefirió no hacerlo.

Elisa Carrió, rodeada de algunos de los principales referentes de Juntos por el Cambio.

Ayer, en una exposición a la que asistieron solo 13 gobernadores, Fernández y Guzmán plantearon el acuerdo con el FMI aún no se concreta porque el organismo internacional reclama un nivel de ajuste fiscal que compromete el futuro económico del país. Desde Luciano Laspina (Pro) hasta el radical Alfonso Prat-Gay –exministro de Hacienda de Macri- criticaron con dureza la presentación.

Malestar con Morales

Después de que el jefe del Estado y el ministro de Economía explicaron el estado de la negociación y admitieran la falta de apoyo de algunos países centrales, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Capitanich (Chaco) lanzaron una batería de críticas contra Mauricio Macri por el nivel de deuda que tomó durante su mandato. Los emisarios radicales no intervinieron, pero Bullrich y Cornejo, entre otros, emitieron mensajes en las redes sociales contra el Presidente y el ministro Guzmán.

En su tuit, Cornejo, jefe del interbloque de senadores de JxC, lanzó un dardo contra Morales, quien había dicho que los referentes de la oposición debían escuchar a Guzmán porque la deuda la había contraído Macri. Esos dichos generaron la reacción de Fernando Iglesias y Waldo Wolff, alfiles de Pro, cercanos a Bullrich y Macri. Los laderos de Morales los llaman “lechuzas”: dicen que vuelan “bajito” y están todo el día con los ojos hinchados. Las expresiones del jujeño sobre el acuerdo de Macri con el FMI también disgustaron a la titular de Pro, a quien el gobernador de Jujuy imaginaba como una eventual compañera de fórmula en 2023. Bullrich planea reprocharle su actitud en el Zoom de la mesa nacional.

Si bien la exministra de Seguridad tiene una buena relación con el jujeño, Morales no es el radical con el que más sintonía tiene la titular de Pro. Es que el preferido de Bullrich en el ecosistema radical es Cornejo. Ayer, la ex funcionaria y el exgobernador de Mendoza volvieron a mostrarse alineados a la hora de criticar al Gobierno. “Una hora de relato del ministro Guzmán. Más que mostrar la propuesta de su gobierno, dejó al descubierto que nadie apoya su plan. Que lo apoye la comunidad internacional, que lo apoye el Congreso, que lo apoyen los acreedores. Pero nunca dijo si lo apoya Cristina Kirchner”, señaló Cornejo. Y agregó: “Se insiste con el mismo relato K, que la deuda se originó en el gobierno de Cambiemos y que todos los males del país fueron producto de los únicos cuatro años de los últimos 18 años que no gobernaron”. Ese fue un mensaje para Morales, quien lo sucedió al frente de la UCR.

El juego del jefe de la UCR

Desde que asumió como jefe del radicalismo, el gobernador de Jujuy busca darle otra impronta al centenario partido. Quienes lo frecuentan aseguran que Morales pateó el tablero de JxC y se puso al frente de la negociación con el Gobierno por el acuerdo con el FMI porque entiende que la Argentina lidia con problemas urgentes que debe abordar de inmediato. Está convencido de que la UCR tiene estructura y armas para pelear por el liderazgo de la principal coalición opositora y plantar un candidato competitivo a la presidencia en 2023. Sus armadores dicen que su postura en el tema FMI se inscribe en ese marco. Aspira a llegar a la Casa Rosada dentro de dos años y convertir a JxC en una fuerza política de centro. Por eso, le cierra la puerta al eventual ingreso de los libertarios Javier Milei o José Luis Espert, a quienes pretenden incorporar Macri o Bullrich.

Morales sospecha que los “halcones” y sectores más duros de Pro empujan a Larreta a endurecer su postura con el Gobierno. Filosos, sus colaboradores recuerdan que el alcalde supo mantener un vínculo cercano con Fernández hasta que le quitaron los fondos de coparticipación. El jujeño cree que el país debe cerrar sí o sí un acuerdo con el FMI por la deuda y considera que debe haber diálogo entre el oficialismo y la oposición, para dar “soluciones” a la ciudadanía y evitar que irrumpan los extremistas. Por esa razón, está dispuesto a confrontar con Macri, Bullrich o Larreta. También sospecha que Macri tensa el vínculo con el Gobierno porque especula con un eventual regreso al poder en 2023.

Las “chicanas” de Morales tampoco cayeron bien en la CC, la fuerza de Elisa Carrió. “Hay que dejar de lado los golpes bajos”, señalan.