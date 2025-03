FMI: el Gobierno busca acordar cuánto dinero fresco se desembolsará al inicio del acuerdo antes de su oficialización

Aunque el Gobierno se haya vuelto más críptico en los últimos días con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que no conoce el monto del préstamo porque “lo define el board (directorio)” del organismo, en la gestión de Javier Milei reconocen que el trazo grueso del nuevo programa está acordado con los equipos técnicos del Fondo. Ya está el monto del acuerdo de facilidades extendidas, la tasa del préstamo y también la definición del nuevo esquema cambiario al que deberá ir la Argentina. Según señalaron dos importantes fuentes gubernamentales, lo único que restaba ajustar -al menos cuando finalizó esta semana-, es cuánto dinero fresco se desembolsará al comienzo del acuerdo, el llamado front-load.

Se trata de un factor crucial si se piensa en el camino de corto plazo que el Gobierno necesita pavimentar hasta las elecciones parlamentarias de octubre, que ya arrancó con fuerte incertidumbre cambiaria. Hay que tener en cuenta que es posible que en varias de las primeras citas locales con las urnas (Santa Fe, Salta, Chaco, Jujuy, San Luis) el oficialismo no arranque ganando.

Pero más allá del contexto político, el primer desembolso le permitiría al Gobierno tener un muro de contención para las turbulencias que pueda traer una eventual secuencia de modificaciones en el esquema cambiario (que se mantiene bajo estricta reserva) y podría ser utilizado para acotar la volatilidad del mercado de cambios, si bien el objetivo principal que se trazó la gestión de Milei es que el Tesoro Nacional cancele deuda con el Banco Central para “sanear” la entidad monetaria.

Lo que más ansía el mercado es conocer si se abandonará el crawling peg al 1% mensual y cómo será la secuencia de medidas hasta arribar a un nuevo esquema cambiario. Pero todavía faltan al menos tres semanas para conocer estas definiciones. Milei le dijo el jueves al sitio Bloomberg Línea que se espera que el acuerdo sea anunciado “a mediados de abril”.

El ministro de Economía Luis Caputo se reunion con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva en Washington DC.

En la agenda del directorio del FMI todavía no se fijó la fecha formal para la votación del acuerdo con la Argentina. El board tiene previstas reuniones en los últimos días de marzo, pero ninguna es para tratar el caso argentino. Según publicó Florencia Donovan en LA NACION, el acuerdo a nivel técnico [Staff Level agreement, en la jerga] aún no se firmó. Y en la Casa Rosada reconocen que falta algún detalle por acordar y ajustar, en particular lo vinculado al cronograma de desembolsos.

La culminación del proceso de negociación es inminente porque, como publicó este medio, está previsto que el board tenga una reunión informal la semana que viene para comenzar a debatir el borrador del acuerdo con la Argentina. Es decir que se aproximan una o dos semanas de revisión informal del acuerdo por parte del directorio antes de que se fije la fecha formal para la oficialización del programa, si bien no se descarta que haya alguna comunicación por parte del Fondo antes, quizás la semana próxima.

Incertidumbre

Caputo dio dos entrevistas luego de que el Gobierno anunciara que iba a enviar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) al Congreso para tener la validación política del acuerdo con el FMI. En la primera, señaló que el monto del acuerdo ya estaba definido, aunque no podía revelarlo. En la segunda, brindada esta semana, pareció retroceder. “No, el monto lo define el directorio del Fondo cuando se reúna. Nosotros genuinamente no lo sabemos”, dijo. En la Casa Rosada señalan que fue un mensaje vinculado a las condiciones de confidencialidad que pide el organismo y porque se ingresó en una etapa más sensible en la que el que baja el martillo y oficializa los trabajos técnicos es el board, el máximo órgano de decisión del FMI integrado por los países miembros.

Milei espera tener allanada esa última escala, gracias al vínculo de complicidad que supo cultivar con Donald Trump. El gobierno norteamericano tiene 16% de los votos y los países que forman parte del Grupo de los 7 -que también tienen peso- estarían alineados con la posición norteamericana.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Rodrigo Nespolo

En los últimos días trascendió que el equipo económico podría viajar a Washington para terminar de ajustar el acuerdo con el Fondo, pero en el Ministerio de Economía y en la Casa Rosada lo negaron. “Por ahora no hay viaje previsto. No hace falta”, señaló una fuente oficial a LA NACION. Quien sí está trabajando por una misión a los Estados Unidos es el canciller, Gerardo Werthein. Todavía está pendiente la reunión bilateral entre Trump y Milei en el Salón Oval, luego de que el mandatario norteamericano invitara a su par argentino en el encuentro informal que mantuvieron en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Las semanas que restan hasta la formalización del acuerdo con el FMI serán desafiantes para el Gobierno, que debe seguir surfeando la ansiedad de los mercados con un Banco Central que ya resignó, según publicó este medio, más de US$1000 millones por la incertidumbre cambiaria de los últimos días.

En la Casa Rosada señalan que, más allá de algún error no forzado en lo comunicacional, Milei y Caputo acotaron la incertidumbre lo más que pudieron. “¿Se imaginan lo que sería esto si en vez de un DNU estábamos dos meses discutiendo un proyecto de ley que encima no salía?”, dijo a LA NACION un importante colaborador oficial.

Los únicos datos que el Gobierno le reveló al Congreso son que el programa que se acordará es de facilidades extendidas o Extended Fund Facility (EFF), que habrá un plazo de gracia de cuatro años y medio sin pagos de capital al organismo y que el dinero recibido se usará para cancelar las Letras Intransferibles que componen la deuda del Tesoro con el BCRA y a cubrir vencimientos con el organismo.

El Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reveló el último martes en el Congreso que la tasa del crédito que tendrá la Argentina será de 5,63%, inferior a la del último préstamo, que fue del 6,46%.

Además del monto del primer desembolso y las condicionalidades en materia cambiaria que traerá el acuerdo en el corto plazo, resta conocer cuáles serán las metas en materia fiscal, monetaria y de acumulación de reservas para garantizar la sustentabilidad de la deuda, así como también cuáles serán las acciones prioritarias que le requerirá el Fondo a la Argentina. El monto total del acuerdo sería de más de U$10.000 millones y de menos de U$20.000.

