El Gobierno busca aprobar en Diputados el recorte de subsidios al gas tras negociar beneficios eléctricos con gobernadores

El Gobierno busca aprobar hoy en la Cámara de Diputados un recorte de los subsidios al gas. La sesión comenzó a las 10.23 gracias al respaldo de sus aliados de Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales, con los que la Casa Rosada negoció hasta último momento beneficios impositivos sobre la energía eléctrica para garantizar el quorum y los votos necesarios. Se inició con 129 legisladores presentes.

Contó con la presencia de los diputados ligados a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalaqcua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

No contribuyeron a la sesión los referentes de Raúl Jalil (Catamarca), de Martín Llaryora (Córdoba) ni de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que suelen colaborar con las intenciones de la Casa Rosada.

El proyecto titulado “medidas energéticas” será el último punto de un temario que incluye el proyecto “Hojarasca” -orientado a derogar leyes que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad-, además de tratados de extradición y convenios internacionales de cooperación penal.

Se espera que el debate se extienda durante unas diez horas. Las cuestiones de privilegio, homenajes y apartamientos de reglamento se dividirán en tandas a lo largo de la discusión.

Si hoy obtienen media sanción, tanto “Hojarasca” como la reforma de “zonas frías” deberán pasar al Senado. También tratados de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica, así como convenios de cooperación jurídica con Serbia, Cuba e Italia.

Figuran en el temario un acuerdo marco entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos; el acuerdo de cooperación para la vigilancia y control del espacio aéreo con Uruguay; y el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio, todos con media sanción de la Cámara alta.

Pero el inicio de este debate tiene otra implicancia política para el Gobierno: evitar que prospere la ofensiva para interpelar a Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial y citar a Luis Caputo y Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Los bloques críticos habían pedido otra sesión para hoy a las 11 con esos temas y otros vinculados a la agenda social, como el sobreendeudamiento familiar, las licencias de cuidado y la situación del PAMI y del programa Remediar. La sesión oficialista solapó la opositora.

El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió un cuarto intermedio para posibilitar el temario opositor. Menem no posibilitó la votación de su moción por “improcedente”. Junto a Cecilia Moreau, calificó la jugada del oficialismo de “tramposa” y “malintencionada”.

“Están todos dando explicaciones sobre el escándalo Adorni. La Justicia tiene que investigar, pero el Jefe de Gabinete tiene que darle explicaciones a los argentinos”, exigió Moreau.

Subsidios al gas

La propuesta del Poder Ejecutivo propone reconvertir el esquema de “zonas frías”: pasar de un sistema masivo, basado en criterios geográficos, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. El cambio afectará principalmente a la llamada “zona ampliada”, incorporada en 2021 por impulso del kirchnerismo, que extendió el subsidio automático al gas a amplias regiones del centro y norte del país.

La estrategia oficial consiste en ofrecer una compensación parcial a provincias de altas temperaturas. Según pudo reconstruir LA NACION, el Gobierno analiza implementar por resolución beneficios impositivos sobre la tarifa eléctrica para usuarios de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. Las conversaciones estuvieron encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, que durante las últimas horas buscó cerrar acuerdos con gobernadores clave para destrabar la reforma.

La gran excluida de esa negociación fue Córdoba. El gobernador Martín Llaryora rechazó públicamente la iniciativa y pidió a los diputados cordobeses votar en contra.

Rechazamos la quita de subsidios al gas en #Córdoba.



Luego de la reunión intendentes y jefes comunales de 13 departamentos de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas, advertimos que el proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a unos 688 mil hogares… pic.twitter.com/THsz220Ihu — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 19, 2026

La iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (como La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.

El gobernador más afectado será Axel Kicillof. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, graficó Jimena López, de UP.

En adelante, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), con certificado único de discapacidad (CUD), y veteranos de Malvinas.

En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno-sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüey la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).

Aun así, incluso en esas regiones el beneficio se reduciría. El subsidio cubriría únicamente el precio del gas en origen y dejaría afuera los costos de transporte y distribución. En la práctica, eso disminuiría el monto subsidiado y explica parte del malestar entre los legisladores patagónicos.