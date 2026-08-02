El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) condenó el hackeo que sufrió el periodista Daniel Santa Cruz en su cuenta de X, sitio donde este domingo por la mañana apareció un violento mensaje donde decía que el periodista y colaborador de LA NACION había fallecido en un tiroteo. “Este hecho se suma a otros varios que afectaron a cuentas de personas ligadas a la política”, indicó, preocupada, la entidad en referencia a situaciones similares vividas recientemente por el diputado Esteban Paulon y Pablo Avelluto.

“Fopea expresa su solidaridad con el colega e insta a las autoridades a investigar y esclarecer el episodio, en especial para impedir que se repitan en redes sociales mensajes falsos que buscan desinformar a la población, confundirla y diluir la frontera entre verdad y falsedad”, indicó la entidad en un extenso comunicado.

#FOPEALibertadDeExpresión📍FOPEA expresa su indignación y repudio ante el hackeo de la cuenta de X del periodista Daniel Santa Cruz



👉🏻El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su indignación y repudio ante el hackeo de la cuenta de X del periodista Daniel Santa Cruz,👇🏻 pic.twitter.com/YNiAHixFPQ — FOPEA (@FOPEA) August 2, 2026

Si bien el particular posteo fue realizado a las 10.20 de hoy, Santa Cruz no se enteró de lo que había ocurrido con su cuenta hasta que, alrededor del mediodía de este domingo, su hija y su yerno ingresaron preocupados a su vivienda. “Me habían llamado varias veces, pero como tengo el celular silenciado, y encima estaba durmiendo porque me había acostado tarde, no lo había escuchado”, contó el periodista a LA NACION.

Fue entonces que recordó que horas antes, cuando se dirigía a una cena, había intentado responder a unas publicaciones en X y que no había podido. “Pude leer el timeline, pero no me dejaba hacer nada más”, rememoró. En ese momento solo pensó que podría tratarse de un problema técnico.

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