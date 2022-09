¿Fórmulas cruzadas en JxC?: Crece la sintonía política entre Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo

MENDOZA.- La contienda electoral 2023 está más cerca que lejos, más allá de la “cautela” dirigencial, en medio de la crisis política y económica nacional. Así lo entiende la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, quien sueña con el sillón de Rivadavia y busca apurar las candidaturas. En ese tren, apuesta a una fórmula cruzada : dar pelea en la interna de la coalición junto al radical mendocino Alfredo Cornejo, con quien se muestra cada vez más en actos y recorridos por todo el país.

Sin embargo, el exgobernador pone un freno y pide esperar hasta el año que viene, precisamente marzo, para definir las postulaciones. De hecho, sus ambiciones son más ejecutivas que legislativas, por lo que no se descarta que se quede con un nuevo intento por comandar la provincia o aguarde por algún ministerio nacional, en caso de que Juntos por el Cambio finalmente llegue a la Presidencia.

Por eso, por ahora, Cornejo se encarga de defender la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), al tiempo que también lo suma al juego a Facundo Manes, para que no se despegue del frente opositor.

En este sentido, a pesar de las coincidencias de los últimos días entre la líder del Pro y el ex gobernador, tras recorrer Mendoza y San Juan, aún hay un largo camino por desandar. Mientras Bullrich presiona al mendocino y se anima a definiciones jugadas, al expresar que decidió que luchará “junto a Cornejo”, el senador radical baja la espuma.

“A los argentinos les quiero decir que tenemos una decisión: junto a Alfredo Cornejo no vamos a dejar de luchar y generaremos las condiciones para que tengamos un cambio profundo , con carácter, valentía y decisión que vamos a recordar por siempre”, fueron las últimas palabras de Bullrich, en su paso este viernes por San Juan, acompañada del mendocino, donde dejaron en claro su rechazo a la Ley de Lemas que impulsa el gobernador Sergio Uñac, y en defensa de las primarias.

“ No es un momento de candidatura de ningún tipo; es un momento de programas, de construir una narrativa y un discurso, en eso estamos con muchas coincidencias con Patricia . Categóricamente no estoy en ninguna candidatura por ahora, el año que viene se verá, recién en marzo”, expresó Cornejo a LA NACIÓN, tras su paso por San Juan junto a la jefa de Pro.

“Hoy no me siento candidato a nada en particular, tanto que me señalan. Sí me siento muy cómodo con ella, discursivamente, de mirada de país, de empatía, de trabajo que hicimos en 2020 durante la cuarentena , en el 2021 en las elecciones siendo los dos presidentes del partido. Nos llevamos bien y consultamos cosas y nos cruzamos información”, agregó Cornejo, al tiempo que aclaró que seguirá recorriendo el país, pero también con otro candidato presidencial. “ Ahora también lo estoy haciendo con Manes. Con Facundo iré a Entre Ríos y a Tucumán con Prat Gay . Es verdad que Patricia es más intensa que yo en los recorridos”, sumó el senador mendocino, cuando se vuelve a hablar de la fórmula con Bullrich, como vicepresidente.

Sus allegados cuentan a este diario que las declaraciones de Bullrich “han sido muy jugadas” y que a Cornejo no le termina de atraer ese lugar en la candidatura, por su orientación más ejecutiva que legislativa, por lo que hay quienes lo posicionan más como ministro nacional, especialmente titular de la cartera del Interior, o incluso, jefe de Gabinete.

Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro y Horacio Rodríguez Larreta, en la mesa nacional de Juntos por el Cambio

Sin embargo, todo está por verse. “Prefiere trabajar en equipo, sentirse a gusto y con ella se siente a gusto, pero eso no significa que esto derive en una candidatura”, explicó un hombre cercano al ex titular de la UCR, también preocupado por el futuro de Manes. “Está en peligro que Facundo rompa con el frente, por eso es importante el acompañamiento, para que esté contenido en la coalición. El objetivo es la unidad” , contó a este diario la fuente, también por las idas y vueltas y cortorcircuitos de Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta y el expresidente Mauricio Macri, algo que a Manes lo aleja. “La UCR quiere y necesita un lugar de preponderancia”, acotó el allegado al mendocino.