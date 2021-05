Francia condiciona el acuerdo con el Club de París a la negociación con el FMI

PARIS.– Como la mayoría de los intelectuales franceses, Emmanuel Macron tiene la obsesión de utilizar las palabras de la manera más precisa posible. Y este miércoles, al recibir a su homólogo argentino en el Palacio del Elíseo, no hizo ninguna excepción. En dos frases, el presidente francés le dijo a su huésped que, si su gobierno no respeta las reglas en vigor, no habrá acuerdo posible con el Club de París.

“Deseamos que Argentina logre lo antes posible un acuerdo con el FMI”, declaró Macron en el patio de honor del Elíseo, antes de ingresar a los salones de la presidencia para almorzar con Alberto Fernández, su compañera y sus ministros.

Quienes estaban desprevenidos, interpretaron la frase como un apoyo irrestricto a la negociación y un mensaje dirigido al Fondo Monetario Internacional.

“En cuanto al apoyo no se equivocaron. Pero el mensaje no fue para la institución internacional: fue para el gobierno argentino”, aclaró una fuente presidencial.

En otras palabras: las reglas establecidas para todo acuerdo con el Club de París, exigen el aval previo del FMI. “Y eso es lo que debe hacer Buenos Aires para que nosotros apoyemos el resto de la negociación”, agregó la fuente.

¿Por qué Macron envió ese mensaje? “Porque en Francia se sabe perfectamente que parte del gobierno argentino está muy tentado de postergar el acuerdo con el FMI para después de las elecciones de noviembre”, afirmó.

Para otros observadores, la fórmula “lo antes posible” de Macron fue tan apremiante que probablemente explique la decisión de Alberto Fernández de prolongar un día más su estadía en Roma a fin de reunirse con representantes del Fondo.

Sin embargo, no conforme con el primer mensaje, el presidente francés envió otro suplementario: “Y alentamos también a Argentina a negociar en forma constructiva con sus acreedores del Club de París”.

En este caso, la clave reside en la fórmula “en forma constructiva”. Eso quiere decir que por favor no pidan cosas imposibles. El Club de París tiene un modus operandi y de ninguna manera aceptará sentar precedentes que después se vería obligado a repetir con otros países deudores.

La historia reciente demuestra que los acreedores europeos de la Argentina, tanto en el Club de París como en el FMI, siempre estuvieron dispuestos a apoyarla en los momentos difíciles. Pero eso no se hace a cualquier precio y la situación política está en el centro de los debates.

“En realidad, no es la negociación con el FMI lo que preocupa en Francia. Es sobre todo la situación política interna argentina”, confirma el economista Gustavo Horestein, de Dorval Asset Management.

Todos los gobiernos que recibieron a Alberto Fernández en su gira son conscientes de las dificultades que tienen el Presidente y su ministro de Economía para imponer sus políticas al resto del oficialismo.

“La advertencia de Macron fue tan límpida que hasta se podría pensar que lo hizo para ayudar a Fernández en su pulseada”, ironiza otro economista de un banco privado.

Deuda y vencimientos

Hace 15 días, el ministro de Economía, Martín Guzmán, declaró en forma explícita su voluntad de llegar a un acuerdo con el FMI antes de fines de mayo, fecha en que se vence el plazo para pagar el vencimiento de 2.400 millones de dólares ante el Club de París. Al vaticinar un inminente “acuerdo” con esa institución, Fernández ratificó ayer su intención de cerrar también “cuanto antes” la negociación con el FMI.

¿En qué consiste ese “acuerdo” con el Club de París al que alude Fernández? La institución estaría dispuesta a esperar un tiempo prudente a Argentina hasta que logre acordar con el FMI, antes de comenzar a negociar qué hacer con las sumas adeudadas.

“Pero eso no es un acuerdo, es una simple prórroga. Que además no puede ser eterna. Y cuando el presidente Macron le pide a Argentina que ‘negocie en forma constructiva’ con el Club, dice exactamente eso: hay que ser razonable”, señala la fuente presidencial francesa.

“En pocas palabras —concluye—, la pelota quedó ahora exclusivamente en manos del gobierno argentino”.