Francisco Adorni vivió un incómodo momento cuando fue a votar: un joven le quiso dejar dinero para Karina Milei

Francisco Adorni, primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en la octava sección electoral, vivió un incómodo momento este domingo al ir a votar al Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata.

Un joven se acercó al hermano del vocero presidencial, le pidió una foto e hizo entrega de un billete. “Es el 3% para Karina Milei”, lanzó el hombre, en referencia al presunto porcentaje de “retornos” que, según los audios difundidos de Diego Spagnuolo, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) recibía de operaciones con la Droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker.

Las imágenes del hecho, que se viralizaron X, comienzan con el hombre que le hace una “trampa” al hermano del vocero presidencial. “¿Cómo andás?“, le preguntó al funcionario, que respondió con otro ”¿cómo andas?“, y accedió a una foto.

Luego, el joven sacó un billete de $1000 y lanzó: “Le dejo para Karina el 3%. ¿Te parece? Es para Karina, eh”. El candidato se quedó atónico y decidió retirarse del lugar mientras escuchaba nuevas recriminaciones: “Son delincuentes ustedes, se meten con los jubilados y los pensionados. Son unos delincuentes”.

Francisco Adorni enfrentó un incómodo momento cuando fue a votar: un joven le quiso dejar dinero para Karina Milei

Tras emitir el sufragio, Adorni habló con la prensa. Reconoció el episodio cuando un periodista le preguntó por “algunos platenses que lo repudiaron”. “No hay que contestar. Fueron un par nada más”, minimizó.

Luego destacó la relevancia de la jornada electoral: “Estoy muy contento. Es muy loco ver mi cara en una boleta. Espero que sea una jornada en paz para todos los bonaerenses y que transcurra todo como tiene que transcurrir”.

“Hay que votar, hay que participar. Es una jornada cívica que hay que disfrutar. No hay mucho más que decir: estamos en veda y hay que ser muy cuidadoso con las palabras”, opinó a continuación.

Y adelantó cómo continuaría su día: “Le cocinaré algunas pastas a mis niños, escucharé a Cacho Castaña, que me relaja en estos momentos, y a la noche iré al búnker en La Plata para esperar los resultados”.

El joven que lo increpó se quedaría con la última palabra. “Cuando me enteré que estaba acá, vine espontáneamente a reflejar una realidad. No pueden estar impunes haciendo lo que quieren, se meten con los más débiles. No se merecen venir a votar acá”, sostuvo el muchacho, también en declaraciones a periodistas. No quiso revelar su identidad y se limitó a decir que es licenciado en psicología de la Universidad Nacional de La Plata.

Quién es Francisco Adorni

Hermano menor de Manuel Adorni, vocero presidencial, es contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata, donde también se especializó en administración financiera del sector público.

Inició su carrera en 2002 en la Secretaría de Hacienda del municipio de Ezeiza y, dos años después, ingresó al Consejo de la Magistratura bonaerense, donde permaneció casi veinte años. Ese recorrido en el sector estatal le dio un perfil técnico que lo proyectó a cargos de mayor peso en el Gobierno nacional.

En febrero de 2024 pidió licencia con reserva de cargo en el Consejo y asumió en el Ministerio de Defensa, primero como asesor y poco después como titular de la Unidad de Auditoría Interna.

En junio de 2025 fue designado representante de esa cartera en el Instituto de Ayuda Financiera para el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, organismo clave para el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. La resolución 543/2025 oficializó su incorporación, reforzando su rol en un área estratégica para la gestión libertaria.

Francisco Adorni, candidato de LLA en las elecciones legislativas de septiembre Hernan Zenteno - LA NACION

Al mismo tiempo, comenzó a consolidar su perfil político en la provincia de Buenos Aires. Si bien en un inicio ocupaba el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales por LLA en la octava sección electoral, terminó encabezando la nómina por decisión de Karina Milei y la conducción partidaria en la capital bonaerense. En distintas entrevistas negó acusaciones de nepotismo y sostuvo que su trayectoria en el Estado es previa al rol público de su hermano. Se describe como un funcionario técnico, con experiencia en administración y comprometido con el control del gasto público, en línea con la impronta del oficialismo.

Su vínculo con la política electoral no es reciente: en 2005 integró, aunque sin proyección, una lista duhaldista como consejero escolar suplente.