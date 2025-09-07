El gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo de las presuntas coimas

Horas antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la cantante Lali Espósito se presentó el sábado en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. Allí, además de hacer bailar y cantar a miles de fans, también se metió en el escándalo que salpica al Gobierno por la causa de presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los audios que se atribuyen a la hermana del Presidente, Karina Milei.

Mientras interpretaba “Fanático”, en el momento en que la letra dice “Vení, acercate, que te firmo la fotito”, la artista volvió a imitar el gesto característico de Javier Milei. Esta vez, en lugar de levantar los pulgares hacia arriba, levantó tres dedos con su mano derecha.

Ese número remite al “3%” que, según grabaciones clandestinas con signos de edición, la secretaria general de la Presidencia habría recibido como parte de una presunta maniobra de corrupción. En esos audios, el entonces director de la Andis, Diego Spagnuolo, le contaba a un interlocutor no identificado que el organismo estaba siendo “desfalcado”. La voz que se le atribuye señala a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, como el responsable de un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos. “Son más chorros que los Kirchner”, se escucha decir, al explicar que a las empresas se les exigiría un 8% en coimas, cuando antes el porcentaje era del 5%.

La canción “Fanático” ya había quedado vinculada a Milei en campaña, cuando el entonces candidato dijo en una entrevista que no conocía a Espósito porque él escuchaba a los Rolling Stones. El tema comienza con la frase: “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy”. En el videoclip, la cantante aparece con una remera con el logo de la mítica banda británica, en colores celeste y blanco.

Estreno de “Payaso”

Durante el mismo show, Lali presentó “Payaso”, su nuevo single, que se lanzó en simultáneo en plataformas digitales. En redes sociales, muchos fanáticos interpretaron su letra como una nueva alusión a la coyuntura política.

La melodía recuerda vagamente a “I Can’t Dance” (1991) de Genesis, y la canción cierra el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. La letra describe a un personaje arrogante, exaltado y difícil de entender, con una referencia explícita al “león”: “Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas / Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”. Para muchos, un guiño al propio Milei.

Sin embargo, la cantante aclaró en el escenario que el tema fue escrito hace dos años, incluso antes que Fanático. La canción sigue con frases como: “Vas a tener que bailar / hoy sos el show principal / y aunque tu sueño es actuar / te queda grande el disfraz”, y remata con el estribillo: “¡Payaso!”.

El videoclip, en contraste con su presentación en Vélez, muestra a un payaso calvo y con apariencia melancólica. En el estadio, en plena veda electoral, la puesta finalizó con la proyección de la ilustración de un payaso con una gran peluca.