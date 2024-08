Francisco Paoltroni, ante los rumores de expulsión en el Senado: “Si Milei no retira el pliego de Lijo me voy del bloque”

Escuchar

Los frentes dentro de La Libertad Avanza (LLA) parecen multiplicarse. Mientras que en el bloque de Diputados que conduce Gabriel Bornoroni dan por descontado el apartamiento de Lourdes Arrieta, y mantienen en la cuerda floja a Rocío Bonacci y Marcela Pagano, la nominación del cuestionado juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia tensiona aún más los vínculos entre el Ejecutivo y el Senado. A tal punto, que los cuestionamientos del legislador Francisco Paoltroni contra el asesor estrella de la Casa Rosada Santiago Caputo derivaron en una suerte de rumores sobre la continuidad del parlamentario formoseño dentro del espacio que lidera Ezequiel Atauche. Pero Paoltroni hace oídos sordos. “Si Milei no retira el pliego me voy a apartar” , adelantó a LA NACION.

La molestia de Paoltroni es evidente y quedó plasmada no solo en el cruce que mantuvo con Lijo durante la audiencia pública en la que el magistrado defendió su nominación ante la Corte Suprema, donde llegó a cuestionar la “idoneidad técnica, ética y moral del postulado”, sino también en sus posteriores reproches contra el ladero presidencial intocable. Esta semana, el senador de la libertario apuntó todos sus cañones contra Caputo, a quien le endilgó el manejo de la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y la recomendación de Lijo, luego de denunciar que lo había intentado silenciar. “¿Cómo le va a decir que se calle? Por eso le pidió su cabeza a Milei” , deslizaron allegados al formoseño sobre las fricciones con el asesor presidencial.

Aún así, cercanos al senador de La Libertad Avanza están convencidos que la decepción es con el propio Milei, por no preservar uno de los ejes centrales del partido de ir “contra la casta”. Lijo es “el límite” para Paoltroni.

“Si el Presidente no retira el pliego me voy a apartar del bloque, no puedo ser más parte de un gobierno que está garantizando el sistema de la casta y no voy a traicionar al mandato popular”, reveló Paoltroni a LA NACION, en medio de algunos rumores sobre un eventual apartamiento del bloque y tras una semana de alto voltaje en el Congreso.

“Sobreviví hasta el límite”, admitió el senador. “Vos me lo votás a Lijo y no soy más parte de eso. Yo puedo entender que esto haya sido habitual en la política, pero nosotros veníamos a algo distinto. Esta es la verdadera batalla cultural”, sentenció. Desde el entorno del legislador, también se refirieron al desgaste que sufrió desde que asumió cuando fue desplazado de la presidencia del Senado. De todas formas, insisten: “Se las comió todas, pero Lijo es el límite”.

Uno de los motivos principales por los que Paoltroni se opone al nombramiento de Lijo, se basa sobre un supuesto beneficio que el magistrado le habría dado al gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, en la Causa Ciccone.

“Lijo salvó de la condena a Gildo Insfrán cuando desdobló la causa Ciccone. Todos los que quedaron en el ámbito federal salieron condenados. Y los que mandó a juzgar a la provincia de Formosa... imaginate que lo manda a juzgar a Gildo a la Justicia de Gildo. Obviamente salió absuelto. Eso es uno de los antecedentes y de los más graves para mi provincia”, denunció el legislador en declaraciones radiales.

Mientras tanto, en los pasillos del Senado algunos se lamentan de antemano. “Es lo mejor que tienen contra Gildo Insfrán, es un tipo honesto. Una lástima” , remarcan sobre Paoltroni, uno de los siete senadores que tiene LLA en la Cámara alta. En tanto, desde el entorno de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, desestimaron los rumores sobre un eventual apartamiento, pero aclararon: ”No creemos que el disenso político deba ser castigado” .

Los hilos del Congreso, esta semana golpeado por los avatares de la audiencia en el Senado por la nominación del juez Lijo, el rechazo al presupuesto de la SIDE y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, son manejados por dos integrantes del “triangulo de hierro”: Karina Milei y Santiago Caputo.

“Karina es la actora política dentro de Diputados y su delfín es Martín Menem”, dan por sentado desde las filas libertarias. La secretaria general de Presidencia es quien da el “visto final” de todo lo que pasa en la Cámara baja. Su última decisión: la expulsión de Lourdes Arrieta del bloque. Tal cómo anticipó LA NACION, “es muy probable” que la legisladora mendocina sea apartada a más tardar este martes, tras la escandalosa reunión que terminó a los gritos y con una denuncia por violencia de género por parte de la parlamentaria contra su compañero de bancada Nicolás Mayoraz.

“En el Senado el que intenta meter la cuchara es Santiago, pero le salió mal la Ley Bases y tuvieron que interceder Francos y Villarruel”, ironizan algunos sobre la incidencia que tiene el asesor en el recinto. Más allá de su poder de fuego, para algunos las fricciones con Paoltroni no son más que un nuevo round entre la Casa Rosada y el Senado.