Franco Rinaldi se justificó tras las críticas: “Es un stand up de mi vida anterior”

El precandidato a legislador porteño por el PRO Franco Rinaldi rechazó las acusaciones sobre discriminación y homofobia y aseguró que se trató de una “performance”, un “stand up” de su vida anterior. “Nada más lejos de mi de discriminar a alguien”, afirmó en LN+.

A raíz de un video que reúne controvertidas declaraciones de Rinaldi, la UCR porteña anunció que pedirá su desplazamiento como precandidato ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio.

Presente en el mismo estudio de televisión, Jorge Macri lo respaldó y deslizó que la denuncia del radicalismo tiene que ver con “un mecanismo” impulsado por algunos sectores “que prefieren que la gente no elija” . “Creo en su pedido de disculpas”, aseguró el precandidato a jefe de Gobierno porteño.

Francisco Rinaldi se justificó tras las críticas: “Es un stand up de mi vida anterior”

“Acepto que pude haberme equivocado, esto es parte de una expresión artística, de un stand up de mi vida anterior.... he hecho radio toda mi vida. Como es un editado, no estoy seguro de cuando fue la grabación, es un guión”, sostuvo el especialista en temas de aviación en su defensa.

En esa misma línea, Rinaldi insistió en que sus dichos fueron parte de “una performance” que ha “ejercitado durante muchos años” y descartó que constituyeran “un acto discriminatorio”.

“Nada más lejos de mi que ejercer la discriminación sobre alguien. Voy a ser uno de los legisladores de la Cuidad más inclusivos si la gente nos acompaña ”, agregó.

Por su parte, Macri respaldó al integrante de su lista y enfatizó en que si bien no comparte las expresiones, cree que “sus disculpas son sinceras”. “El paradigma ha cambiado, son tiempos distintos. Pero creo que hay un aprendizaje, no hay disculpas sinceras si no hay aprendizaje. Me quedo con esa parte”, señaló.

En ese sentido, pese a que el primo del expresidente Mauricio Macri evitó “entrar en una discusión de chicanas”, expuso que “hay una postura de la UCR, hay un mecanismo de sectores, que no sé quiénes son, que prefieren que la gente no elija”.

Jorge Macri respaldó a Rinaldi.

En tanto, el ministro de Gobierno de la Ciudad remarcó que “correspondía dar la cara y pedir disculpas” e insistió en que “hay una lógica de querer definir quien puede o no ser parte de una lista”.

“Estamos en un momento político complejo, tenso, estamos cometiendo el error de pelear entre nosotros y estamos perdiendo el foco que es derrotar al kirchnerismo... Aunque me busquen no voy a entrar en la lógica de decir si me persiguen o no: son las reglas del juego, no me gustan pero quiero que la gente elija en libertad”, afirmó.

El planteo de la UCR

El pedido para desplazar a Rinaldi lo planteó Mariela Coletta, la titular de la UCR porteña y aliada del senador Martín Lousteau, principal competidor de Macri en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en territorio porteño.

La decisión del radicalismo porteño tiene lugar después que se circulara a través de las redes un video que reúne controvertidas declaraciones de Rinaldi en el último tiempo. “¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?”, es una de las frases cuestionadas. “¿Qué hago con la Villa 31?”, se pregunta en otra entrevista. Y responde: “Es un problema complicado. Lanzallamas”.

Sorprendido por los videos que aparecieron los últimos días. No podemos permitir que @juntoscambioar lleve en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación. Nuestro espacio debe trabajar por la libertad, el respeto y la inclusión. Este nivel de violencia lastima… — Martín Lousteau (@GugaLusto) July 6, 2023

“No podemos compartir el mismo espacio con alguien que hace apología de la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en barrios de emergencia”, afirmó Coletta a través de Twitter. Y añadió: “Llamamos al resto de los integrantes de los miembros a pronunciarse en el mismo sentido”.

Tras el mensaje de Coletta, Lousteau se expresó la Twitter y acompañó la presentación. “Sorprendido por los videos que aparecieron los últimos días. No podemos permitir que Juntos por el Cambio lleve en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación”, dijo.

