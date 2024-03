Escuchar

El ministro del Interior, Guillermo Francos, habló luego de que la diputada de Unión por la Patria (UP) Victoria Tolosa Paz denunciara que el presidente Javier Milei aumentó, tanto su sueldo como los del resto del Poder Ejecutivo, en casi un 50% y ascendería a más de seis millones de pesos. Si bien desacreditó las afirmaciones de la legisladora, el funcionario dijo: “No lo tengo claro”.

“No creo que sea así, no lo he visto reflejado en los sueldos. Me sorprende. El Presidente ha sido exigente con respecto a este tema salarial y ha dicho que no se le iba a aumentar a ningún funcionario del Gabinete. No entiendo de dónde sale esa información” , sostuvo el ministro interlocutor con las provincias esta tarde en diálogo con radio Mitre.

Al ser consultado sobre su sueldo como ministro del Interior, el funcionario dijo que sus haberes no aumentaron y que el primer mes no cobró porque tuvo que dar de baja jubilación que gozaba hace cinco años. “Lo que yo entiendo es que no aumentó, no me he fijado en la cuenta bancaria pero creo que sigue siendo el mismo. No sé contestar con exactitud. Seguro que no ha habido aumento del 48%”, comentó.

Guillermo Francos y Victoria Tolosa Paz. Archivo

En ese sentido, Francos aseguró que la “actitud” de Tolosa Paz de realizar esa denuncia a través de las redes sociales es porque el Presidente había pedido que se dé marcha atrás con el aumento del 30% para diputados y senadores y que había sido aprobado por los presidentes de ambas Cámaras: Martín Menem y Victoria Villarruel.

“Con este tema de los salarios de la política, siempre se genera, mucho más en contextos de crisis, un cuestionamiento social. El Presidente lo tiene muy claro. Recuerden que en su gestión como diputado comenzó con un sorteo mensual de su dieta. Sabe que hay un cuestionamiento social hacia los sueldos”, continuó explicando Francos.

Asimismo, continuó: “Tengo claro que el Presidente dijo que no se iban a incrementar los sueldos. Después no sé si ha pasado alguna cosa o se ha aumentado salarios de empleados de administración pública, no lo tengo claro, no le puedo contestar”.

La denuncia de Tolosa Paz

En medio de la polémica por el aumento de 30% de los sueldos en el Congreso, Tolosa Paz acusó al presidente Javier Milei de hacer una “escenificación pública” y tener “doble vara” por oponerse a esos incrementos, ya que denunció que el mandatario se aumentó su salario casi 50% en los primeros meses del año. La dirigente platense fue avalada por el expresidente Alberto Fernández, quien compartió rápidamente su mensaje.

“El Presidente nos miente a todos los argentinos y argentinas. Firmó un decreto el 29 de febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional, pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores”, se quejó esta mañana Tolosa Paz en la red social X.

CON LA BANDERA DE LA AUSTERIDAD MILEI NOS MIENTE



El Presidente nos miente a todos los Argentinos y Argentinas,



El Presidente firmó un decreto el 29 de Febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del poder ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación… pic.twitter.com/grNKZVDstD — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) March 9, 2024

“¿Saben cuánto aumentó el salario del Presidente, los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado? Aumentó 48% entre enero y febrero”, aseguró la exministra de Desarrollo Social.

Dijo entonces que, por ese motivo, con otros diputados de Unión por la Patria (UP) van a presentar un proyecto para derogar las subas que Martín Menem y Victoria Villarruel concedieron a legisladores de ambas Cámaras, pero advirtió que también van a pedir que se derogue este aumento que decretó Milei “y que impactó directamente sobre la liquidación de su propio salario y el de los altos cargos de su gobierno “.

Asimismo, Tolosa Paz comentó que en la nueva iniciativa que emergerá de la bancada opositora pedirán que se suspenda el traslado de las subas paritarias para los altos cargos jerárquicos en todos los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

“Un ejemplo para que entiendan: un secretario de Estado en enero cobró $3.282.709,47 y en febrero obtuvo un salario de $4.864.945,09. El incremento fue del 48% real. Les adjunto un cuadrito para que vean cómo nos mienten”, marcó la dirigente, junto a una tabla de subas que muestra que el líder libertario cobró, en bruto, $4.068.738 en enero y 6.025.801 en febrero.

Por su parte, y de acuerdo a ese esquema, Villarruel percibió $5,5 millones; los ministros $5,3 millones; los secretarios -por ejemplo, Karina Milei- $4,8 millones; y los subsecretarios $4,4 millones.

Tras eso, Tolosa Paz desglosó que Milei a través del decreto 206/24 autorizó un aumento de 12% en febrero para los cargos jerárquicos producto de la paritaria de empleados públicos y sumó 14 % de diciembre pasado, que no se aplicó el primer mes de este año para esos cargos.

“En febrero se incrementó la base general de cálculo de las remuneraciones del SINEP [por el Sistema Nacional de Empleo Público] en 16% (como se dice en la jerga del Estado: ‘La cantidad de UR’). Todos estos factores construyeron un salario con 48 % de aumento para él y para los altos cargos de su gobierno”, sentenció la diputada, que fue respaldada por Fernández.

LA NACION