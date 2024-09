Escuchar

Luego de que Javier Milei dedicara duras palabras y calificativos a los periodistas durante el lanzamiento a nivel nacional de La Libertad Avanza (LLA), su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo defendió este lunes. “Lo que dice el Presidente es por qué uno tiene que permitir que le hagan cuestionamientos y no puede responder”, dijo el funcionario y argumentó: “Las formas son propias de él y no las voy a discutir. No voy a cuestionar sus formas. Es el Presidente y la gente lo votó conociendo su personalidad y su forma de expresarse”.

“[Milei] le pone mucho fervor a sus ideas y propuestas, y a veces responde a las críticas”, defendió el accionar Francos en diálogo con radio Mitre. “Decían que íbamos a perder por 10 puntos y esos micrófonos ensobrados o cobardes predecían el triunfo aplastante de [Sergio] Massa, esos que hoy tanto critican a las órdenes de Julito César. En ese contexto, pelea entre David y Goliat, terminamos consiguiendo el 56% de los votos. A este proyecto lo bancan 14 millones y medio de argentinos”, fue una de las frases que utilizó el Presiente para atacar a los medios.

Francos, sobre los ataques de Milei a periodistas: “No lo voy a cuestionar, la gente lo votó conociendo su personalidad” Santiago Filipuzzi

En otro momento, el mandatario nacional arengó: “¡Acá tienen los trolls, periodistas corruptos, ensobrados! Son los que muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos”, dijo. En ese momento, desde el público empezaron a gritar: “¡Hijos de puta, hijos de puta!”. Milei los alentaba agitando los brazos como un director de orquesta. “¡Escuchen, periodistas ensobrados, lo que la gente siente por ustedes!”, completó el Presidente.

Este domingo, incluso, Milei arremetió directamente contra LA NACION y publicó un mensaje en redes sociales con un ataque a las autoridades del diario. Al compartir el enlace a una crónica sobre el lanzamiento de su espacio político el Presidente calificó a este medio como un “pasquín” y mencionó, primero por su nombre de pila y luego por sus iniciales, a Julio César Saguier, presidente de SA LA NACION.

NOTA AL PIE

Dentro de las lacras pueden anotar a Julio César (muy grande le queda el nombre siendo un operador berreta).

Es más, los cuatro esbirros que se la dan de periodistas y responden a JCS son el pozo séptico del pasquín.

Pobre don Bartolemé Mitre... https://t.co/cNgBhifFRf — Javier Milei (@JMilei) September 29, 2024

Sobre ese acto de LLA, Francos dijo fue “un evento de celebración del partido nacional en el que el Presidente hizo un recorrido por toda la historia del nacimiento de la organización política que lo llevó a la presidencia”.

Otras definiciones de Francos

El jefe de Gabinete indicó que en estos días se sancionará el decreto que veta el financiamiento universitario y opinó que respecto de la marcha que habrá del sector este miércoles cree que será “importante” respecto de la convocatoria “como lo fue la anterior”. “El Gobierno, sobre esto, tiene una pulsión definida y es que no va a hacer nada que afecte el equilibrio fiscal”, dijo.

Francos resaltó: “No vamos a hacer nada que conspire contra el equilibro fiscal. Es muy fácil sostener la necesidad de un gasto, pero no es tan fácil encontrar los recursos sobre todo en una economía que necesita de mucha estabilidad para generar inversiones”.

En la tarde de este lunes, Francos recibirá a integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT). Sobre esa reunión, el funcionario nacional dijo que “esperamos tener una conversación sobre aspectos pendientes; avanzamos mucho sobre la reforma laboral, pero hay varios temas que queremos conversar y buscar acuerdos”.

