Francos ratificó el rumbo pese a la reacción de los mercados y anticipó la asunción de Sturzenegger

El desembarco de Federico Sturzenegger en el gobierno nacional se daría finalmente el viernes. Así lo anticipó este miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien contó que ultiman modificaciones en las filas públicas para que quede habilitada la llegada del funcionario, quién llegaría para acelerar las desregulaciones. Asimismo, pese a los días complicados para la gestión mileísta desde lo económico, por la reacción negativa del mercado y la suba de los dólares paralelos, el ministro coordinador ratificó el rumbo y sentenció que “no va a cambiar”.

“Aspiro a que sea este viernes que el Presidente pueda recibir el juramento a Sturzenegger. Si no es el viernes, va a ser los primeros días de la semana próxima, depende si terminamos con la redacción de los decretos que tiene que firmar para su designación, que se va a hacer por DNU”, contó Francos en Radio Mitre.

En tanto, buscó bajarle el tono a estas horas difíciles para la gestión de Javier Milei en el terreno de la economía y dijo que los movimientos del dólar y los mercados son típicos de los ciclos de transformación.

“El Gobierno no ha cambiado su posición, ha sido muy claro en los ejes centrales que ha tenido para salir de una situación de emergencia económica cuando asumió el el 10 de diciembre. En ese momento estábamos al borde del precipicio, el Gobierno tomó medidas para salir de esa situación, siguió con esa política y ha habido un cambio de una enorme significación”, comentó Francos, quien luego de eso buscó dejar de lado todos los motivos que generan incertidumbre. “La masa monetaria no se ha incrementado, no se ha emitido, no se ha endeudado, entonces no hay una situación como para generar ese estado de ánimo inestable en los mercados” , sentenció.

E incluso, ante una fuerte presión devaluatoria que se incrementa a medida que aumenta la brecha entre el cambio oficial y los informales, el jefe de Gabinete indicó: “El Gobierno no va a cambiar lo que viene haciendo, va a continuar aplicando esta política hasta conseguir estabilizar todas las variables macro y ahora, a partir de la sanción de estas leyes que estamos debatiendo hace seis meses, las pondremos en vigencia para tener mayor crecimiento de la actividad económica”.

