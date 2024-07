El Gobierno presentó los nuevos diez puntos del Pacto de Mayo convocado para el 9 de Julio

Escuchar

El vocero presidencial, Manuel Adorni, presentó este miércoles los diez puntos del Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei para el 9 de julio en Tucumán. A través de sus redes sociales, el portavoz libertario enumeró los principios para la firma de un nuevo pacto fundacional, tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, la condición que había puesto el mandatario.

Se trata de la demorada puesta en escena de lo que antes se había promocionado para el 25 de mayo a firmarse en Córdoba. En la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, Milei había presentado diez mandamientos. Esta vez se quitó un punto y se agregó otro.

El pacto que se firmará en Tucumán suma como ítem “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”. En tanto, el punto que se quitó es el que hablaba de “una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados”.

Tal como publicó LA NACION, la Casa Rosada aceptó, puertas adentro, la modificación en el Pacto de Mayo original sobre la inclusión de un compromiso con la educación pública, tal como reclamaron la UCR e importantes organismos de la sociedad civil, como la Coalición por la Educación.

El mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, será el gobernador anfitrión del Pacto de Mayo, un puesto que originalmente había tenido su par de Córdoba, Martín Llaryora. El cordobés había mostrado predisposición para hacer el evento el pasado 25 de Mayo en el Palacio de Justicia de su ciudad, pero el plan nunca terminó de madurar porque el Senado estuvo lejos de aprobar la Ley Bases con los tiempos previstos por el Gobierno.

Al plantear en marzo el Pacto de Mayo, Milei puso como condición la aprobación de la Ley Bases. Sin embargo, el proyecto, presentado en enero, sufrió más demoras de las esperadas por el Gobierno ante las negativas en las cámaras. En total fueron meses de negociaciones desde su primera llegada a Diputados, en febrero.

Fue Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, quien lideró las negociaciones con los distintos bloques parlamentarios y las provincias para lograr el avance. Finalmente, la Ley Bases y el paquete fiscal (que primero estaba dentro de la por entonces calificada ley ómnibus y luego fue separado) se aprobaron el viernes pasado en el Senado. La administración libertaria, entre otros puntos, resignó algunas privatizaciones, como las de Aerolíneas Argentinas, medios públicos y Correo Argentino.

Sobre las idas y vueltas con los gobernadores, el Gobierno no dejó trascender si los mandatarios provinciales reclamaron hacer modificaciones al texto que propuso la Casa Rosada, y que incluye compromisos vinculados al libre mercado y la apertura internacional, el respeto al equilibrio fiscal, además de pactos en torno a una reforma previsional y tributaria y en materia de coparticipación. Meses atrás, Llaryora había planteado su apoyo a la iniciativa oficial pero había pedido incluir a los sectores productivos. “Los puntos (del pacto) son ampliamente apoyados porque están relacionados con nuestra manera de gobernar, pero me parece que no deberían ser sólo de la política: tienen que estar los sectores industriales y productivos y los sectores del trabajo”, había dicho el cordobés a inicios de marzo.

Esta vez, según pudo saber LA NACION, hubo propuestas pero no condicionamientos. “Los gobernadores plantearon nada excluyente”, dijo un testigo de la reunión.

Por otro lado, este martes Francos se reunió con los opositores Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) para firmar el convenio de traspaso de obras públicas. A la salida de la sede de Gobierno, el riojano volvió a criticar el rumbo del Gobierno y confirmó que no participará de la firma del Pacto de Mayo. Tampoco estará presente el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Uno por uno, los nuevos puntos

1. La inviolabilidad de la propiedad privada

2. El equilibrio fiscal innegociable

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio

6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global

Pacto de Mayo



1. La inviolabilidad de la propiedad privada



2. El equilibrio fiscal innegociable



3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno



4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con… — Manuel Adorni (@madorni) July 3, 2024

LA NACION