El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (Pro), busca suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la provincia y realizar las elecciones generales que definirán al próximo mandatario provincial el 6 de junio de 2027 o en la misma fecha que se celebren los comicios nacionales.

Con esta propuesta, Frigerio coincide con la iniciativa de suspensión de las PASO que a nivel nacional impulsa el presidente Javier Milei, de quien es un aliado. Otro mandatario provincial alineado con La Libertad Avanza, el chaqueño Leandro Zdero (UCR), fue el primero en eliminarlas del calendario electoral.

El proyecto electoral del gobernador Frigerio ingresó a la Legislatura provincial por el Senado (un cuerpo de 17 bancas). El mandatario provincial contaría con el apoyo necesario tanto en esa Cámara como en la de Diputados (de 34 integrantes).

La iniciativa oficialista suspende en Entre Ríos las PASO para las categorías provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno. Además, establece la autonomía de los partidos políticos y las alianzas electorales para definir sus mecanismos de selección de candidatos, propone la continuidad de la boleta única de papel y prohíbe candidaturas simultáneas en distintas categorías y las adhesiones de listas entre diferentes agrupaciones políticas.

Frigerio, hace dos semanas, reunido con el jefe de Gabinete, Diego Santilli

“Suspender las PASO surge de la necesidad imperiosa de adecuar coyunturalmente nuestros mecanismos electorales a la realidad económica y social actual, dotando al sistema político de mayor austeridad, razonabilidad y eficiencia institucional”, se argumentó en el proyecto del oficialismo entrerriano. “La organización de los comicios primarios demanda un despliegue presupuestario, logístico y operativo de gran magnitud para el erario provincial. Frente a las demandas urgentes de la sociedad, resulta indispensable canalizar los esfuerzos y recursos del Estado hacia las funciones esenciales y prioritarias de la gestión pública”, se añadió.

El 12 de noviembre, Frigerio se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En ese encuentro, según se informó en un comunicado de la Jefatura de Gabinete, “ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de avanzar en el Congreso con el tratamiento de la suspensión de las PASO y la reforma electoral”.

Frigerio accedió a la gobernación en 2023 y puede presentarse para intentar la reelección (la Constitución provincial habilita una única reelección del gobernador y el vicegobernador). En caso de aprobarse su iniciativa de suspensión de las PASO, será el segundo gobernador que las borra del calendario electoral del año próximo. El primero fue Zdero, en Chaco, con el argumento de un ahorro de entre $4000 y $5000 millones.

La suspensión en Chaco obligó al peronismo local a definir un mecanismo de interna partidaria para decidir quién será su candidato a gobernador, puesto que disputan al menos tres precandidatos. Esa interna será el 4 de julio del año que viene. No obstante, Chaco tendrá, el 20 de diciembre, una elección municipal en la localidad de La Clotilde, donde se elegirá al sucesor del intendente peronista Víctor Gasko, que falleció el 12 de noviembre. El elegido completará un año de mandato. Zdero anunció que su espacio político no participará.