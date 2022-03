Fuerte advertencia de Kicillof sobre el acuerdo con el FMI: “Nadie tiene derecho a cortarnos las piernas”

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó hoy una dura advertencia sobre el incipiente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la Asamblea Legislativa bonaerense. “No tiene que ahogar el crecimiento. Nadie tiene derecho a cortarnos las piernas”, dijo y se expresó en contra de la suba de tarifas.

“No tenemos una crítica ni un reclamo al Presidente de la Nación”- aclaró el Gobernador luego del que el presidente Alberto Fernández pidiera ayer apoyo para acordar ante el Congreso. Kicillof expresó su postura ante esa negociación en que se da en el Congreso.

“Hay una deuda impagable. La negociación con el Fondo busca evitar una catástrofe y atenuar las consecuencias de un presta irresponsable- dijo Kicillof en referencia a su apoyo inicial al acuerdo.- Es una trampa de la que estamos intentando salir. No puedo dejar de manifestar repudio al FMI por haber dejado al pueblo argentino sometido a esta deuda impagable. Que quede claro el Frente de Todos no tiene nada que ver con el origen e esta deuda ni nunca hubiera ido a golpear las puertas del fondo. Al contrario”, señaló el Gobernador.

“El acuerdo del FMI no tiene que ahogar el crecimiento. En la provincia no hay lugar para el ajuste. Nadie tiene derecho a cortarnos las piernas- remarcó-. Hay demasiados proyectos para realizar como para someter a la provincia a otra etapa de ajuste. Nuestro gobierno trabaja para saldar la deuda del Estado con el pueblo. Esa es la deuda más importante. No fueron los bonaerenses los que fueron a golpear las puertas del FMI”, destacó.

“El Fondo Monetario tiene que entender que necesitamos los instrumentos para defender a nuestro pueblo y seguir creciendo”, dijo el gobernador.

En ausencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y sin movilización de apoyo en las calles prometió destinar recursos “a reparar, construir y transformar” al anunciar su plan seis por seis que supone la re elección en 2023. El plan incluye diez promesas para los próximos años, entre ellos incorporar 70 mil policías.

El gobernador Axel Kicillof durante la Apertura del 150° Período de Sesiones Ordinarias Matías Adhemar

“A seis años de caída le tocan seis años de recuperación. Esa es la hoja de ruta”, dijo. Kicillof se pronunció sobre “el horror” de la guerra de Ucrania. Y alerto sobre las “consecuencias imprevistas” del conflicto bélico que conmueve al mundo. En sintonía con el gobierno nacional pidió un minuto de silencio por los muertos de esa guerra y por las personas fallecidas a causa del Covid- 19.

Entre los legisladores presentes en el recinto de la Cámara de Diputados sobresalió un cartel desplegado por la Frente de Izquierda con la consigna: “Abajo el acuerdo con el FMI”. El gobernador se expidió sobre ese acuerdo tras el pedido de apoyo del presidente Alberto Fernández ayer, ante el Congreso de la Nación.

Además Kicillof agradeció en al menos tres ocasiones al gobierno nacional por el apoyo brindado durante la pandemia. “Esperábamos cambiar la provincia cuando la pandemia nos obligó a montar un gobierno de emergencia- recordó en mención al brote de Covid- 19 en marzo de 2020-. Un tiempo de aislamiento, dolores y privaciones. A la realidad económica que ya era mala se sumaron problemas graves”.

En el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires estuvieron también presentes los ministros de la Suprema Corte Luis Genoud, Daniel Soria e Hilda Kogan. En cambio no estuvo presente el Procurador General Julio Conte Grand.

Participaron el Defensor del pueblo, Guido Lorenzino, el ex gobernador Daniel Salvador y el ex gobernador Felipe Solá y los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. Ante ellos revindicó la re estructuración de la deuda en moneda extranjera por 7148 millones, de la provincia de Buenos Aires.

Reelecciones

También participaron intendentes del oficialismo como Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes) Federico Achaval (Pilar) Mario Secco (Ensenada) y Luis Zamora (Tigre). En cambio no estuvo presente el intendente local Julio Garro (La Plata). Ante ellos Kicillof agradeció los cambios en la ley que permitirá una re elección de los alcaldes en 2023. Pero aclaró: “No hay re elección indefinida”.

Estuvieron presentes para aplaudir al gobernador el secretario general de SUTEBA Rubén Baradel; el secretario de ATE, Oscar Isasi, y Carlos Quintana secretario de UPCN.

“Vengo a presentar lineamientos para superar los distintos problemas de la provincia”, expresó el mandatario que ante la presencia de legisladores oficialistas y opositores. “Asumimos ya en un escenario de emergencia. Un estado provincial que no estaba presente con dificultades de todo tipo”, manifestó el gobernador en su discurso en mención implícita a la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El mandatario diferenció la deuda que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio de la que tomó su propio gobierno: “No la que se usa para la especulación o para la fuga. La que se usa para obras”, dijo. “Nunca se nos pasó dejar una obra sin terminar porque la haya empezado un gobierno de otro signo político. Esa es la continuidad del Estado: trabajar para el pueblo”, aseguró Kicillof.

El gobernador Axel Kicillof durante la Apertura del 150° Período de Sesiones Ordinarias Matías Adhemar

Enumeró algunas obras de su gobierno: 200 obras de recuperación de hospitales y centros de salud por más de 17 mil millones de pesos. Aseguró que en su gobierno se licitaron 214 obras viales -contra 150 del gobierno anterior, según comparó-. Entre las más obras viales más importantes en ejecución se destacan la ruta seis, la ruta 41, la ruta cuatro y la ruta 51, 52, 58, 191 y 215 entre otras. Destacó la transformación de la ruta once y la ruta 56 hacia la Costa Atlántica en autovía. “El gobierno anterior había comenzado los trabajos. Había concretado 17 kilómetros. Y dejó deudas”, manifestó el mandatario. “Nosotros concretamos 58 kilómetros en un año y medio”, comparó el jefe de Estado.

Destacó además la obra del Río Salado. “La recibimos con un 9 por ciento de avance y hoy estamos en el orden del 80 por ciento de avance”, aseguró el gobernador. “Es la obra más grande del continente”, calificó..

La oposición legislativa provincial escuchó en sus bancas las críticas vertidas en todo el discurso sin retirarse del recinto. Aún cuando Kicillof pidió que la Legislatura intervenga para analizar la llamada Gestapo. No hubo aplausos desde este sector ante los anuncios del mandatario, sólo una presencia discreta, sin abucheos ni manifestaciones irrespetuosas dentro del recinto legislativo. La única excepción de un exabrupto dentro del recinto fue el diputado Walter Lanaro (Juntos) de Lanús que irrumpió a gritos para recriminar al gobernador que tuvo dos años las escuelas cerradas.

Tras la sesión se elevaron voces críticas desde la oposición: " Como nos tiene acostumbrados, lo único que hizo el gobernador fue poner excusas. La gestión es indudablemente mala. Por eso las últimas elecciones el gobierno las perdió”, dijo Alex Campbell (Juntos). “Esperamos que en vez de trabajar para su re elección recapacite él y su gabinete y se pongan a gobernar”, dijo Kicillof. En tanto el diputado Fabián Perechodnik (Juntos) criticó la falta de autocrítica del gobernador.

El gobernador recibió un solo aplauso de la oposición al exigir mayor coparticipación al gobierno nacional. Y recibió un aplauso de pie de sus adláteres durante su discurso. Fue al defender la política educativa de su gobierno. Y recibió un inesperado elogio final que brotó desde los palcos: “Axel Presidente”.