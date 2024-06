Fuerte cruce entre Lemoine y Zaracho en Diputados por el reparto de alimentos: “Me río cuando quiero”

Escuchar

La diputada nacional por La Libertada Avanza (LLA) Lilia Lemoine mantuvo un acalorado intercambio con su par de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho en el marco de un reunión informativa en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja sobre la coyuntura alimentaria del país. El encuentro tuvo lugar tras el conflicto en el Ministerio de Capital Humano -que preside Sandra Pettovello, quien fue invitada a la sesión pero decidió no asistir- por la distribución de alimentos acopiados en un depósito de Villa Marteli. Mientras Lemoine hablaba, fue interrumpida por una risa de Zaracho, lo que generó una tensa discusión.

Tras la participación de la legisladora del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Romina Del Plá, cerca de las 14 de este martes, llegó el turno de Lemoine. “Está probado que cuando se entrega comida a las organizaciones sociales, termina siendo vendida. La intención es que la ayuda le llegue directamente a las personas sin intermediario. Hemos realizado muchas denuncias por la venta ilegal de alimentos que deberían estar destinados a comedores sociales” , acusó en primer lugar.

Más adelante, la legisladora libertaria se refirió a la polémica por el reparto de comida. “De haber alimentos allí, como las miles de toneladas de yerba, puede que contengan una bacteria que no la hacen apta para el consumo humano. Creo que si el Ministerio de Capital Humano reparte esos alimentos, pueden causar un serio daño a la población. Lo mejor sería que los analizaran”, opinó. Y destacó: “El Gobierno sí tiene la intención de que los que más lo necesitan reciban lo que tienen que recibir”.

Acto seguido, la diputada de LLA remarcó: “Si hay comedores que necesitan alimentos, yo puedo hacerme cargo y con gusto de recibir sus peticiones. Seguramente el Ministerio de Capital Humano se hará cargo de que esa ayuda llegue” . “La finalidad a largo plazo...”, fueron las últimas palabras que pronunció Lemoine antes de que Zaracho hiciera una acotación y esbozara una sonrisa. Su actitud provocó el enojo de la diputada oficialista, quien decidió cruzarla.

“Yo no me reiría Zaracho. No me reiría teniendo un intendente que es un violador”, arremetió Lemoine, haciendo mención a la denuncia de abuso sexual contra

el jefe comunal del partido de La Matanza, Fernando Espinoza, acusado de haber sometido por la fuerza a “tocamientos impúdicos” a una secretaria privada hace tres años.

“Denuncialo”, contestó la diputada del UP. “Ya está denunciado, Zaracho”, remarcó Lemoine y prosiguió, sin hacer caso al pedido del titular de la comisión, Pablo Yedlin (UCR), quien les pedía a ambas que no dialogaran entre ellas: “Perdón. Disculpas presidente. Pero me causa gracia que te rías porque no le pasó a una sola mujer. Es muy grave”. “No soy de La Matanza aparte”, se defendió la dirigente social y, acto seguido, volvió a reírse. “Perfecto, está bien. que te rías. Está bien que seas feliz. Estamos hablando de cosas muy graves acá”, dijo. De esa manera, dio por finalizada la discusión, por lo menos durante algunos minutos.

Luego de que expusieran en Comisión Paula Penacca y Eugenia Alianiello, representantes del bloque de Unión por la Patria, Zaracho levantó la mano y solicitó hacer uso de la palabra. “Hablar bonito no te da la razón. Tampoco acepto que me amenacen. Me voy a reír las veces que crea y me quiera reír” , dijo. Y completó: “Si es algo que no tenemos es miedo. Lo demostramos. Somos representantes de un sector y lo venimos planteando hace mucho tiempo. No nos van a intimidar así nomás. Lo quiero dejar en claro. Entiendo el sentido de todo esto, el show. Mientras tanto, siguen habiendo persecuciones políticas. Es más de lo mismo”.

LA NACION