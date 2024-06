El fuerte cruce entre Ernesto Tenembaum y Vito Quiles, el influencer español que defendió Milei

Escuchar

Un fuerte cruce se dio esta mañana entre Vito Quiles, el jefe de prensa del nuevo partido ultraderechista español Se Acabó La Fiesta, y el conductor Ernesto Tenembaum. El ida y vuelta se dio luego de que el presidente Javier Milei saliera a respaldar a Quiles, tras haber sido tildado como “saco de mierda” por el ministro de Transporte de su país, Óscar Puente, el mismo que deslizó que el mandatario local consumía sustancias y que inició el primer conflicto diplomático entre la Argentina y España.

“Mi solidaridad con el periodista español Vito Quiles, quien está siendo perseguido por el gobierno de Pedro Sánchez luego de reportar que uno de sus ministros utilizó un auto oficial para ir a un recital de Taylor Swift. Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde Tenembaum y Longobardi hasta Novaresio y Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. Al final son todos cómplices del socialismo autoritario”, escribió ayer Milei en su cuenta de X. En medio de todo esto, Puente desmintió la información que había dado Quiles sobre ese supuesto uso discrecional del vehículo del Estado para ir a un concierto.

Entonces, esta mañana, Tenembaum -nombrado por Milei- llamó a Quiles para conversar en Radio Con Vos. Luego de un intercambio en que el periodista argentino lamentó lo que le había pasado al español, y en que Quiles denostó las “formas agresivas y violentas” de Puente, se elevó la tensión. Fue debido a que el jefe de prensa ultraderechista defendió las arremetidas de Milei contra la prensa, cuando Tenembaum intentaba explicarle que lo que a él le hizo el ministro de Transporte era lo mismo que sucedía acá con el líder libertario.

Te lo voy a volver a explicar, saco de mierda. Ese no es mi coche. Ni oficial ni particular. Y te añado más. Estás difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. https://t.co/XxIPANt78W — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 16, 2024

El cruce

ET: Milei dice “zurdo, ensobrado, mafia periodística”. Son manifestaciones diarias, cotidianas. ¿A vos también te molesta eso, no?

VQ: Yo criticaré todos los ataques al periodismo porque creo que no están legitimados, los periodistas tenemos la labor de fiscalizar al poder. La diferencia de Milei con la izquierda, con el gobierno de España y los autoritarismos, es que Milei responde las preguntas, aunque no le gusten las contesta. Y aunque sean preguntas críticas he visto a su portavoz, el señor Adorni, cómo responde muy dedicadamente (sic) a los periodistas. Si tiene que corregir datos, los corrige y actúa de forma elegante y educada. Aquí nos llaman “saco de mierda”, nos insultan, nos censuran, se van de las salas de prensa, nos humillan y faltan el respeto. Milei no ha tenido esa mala educación.

ET: Cuando [a Milei] alguien le dice algo sobre su gobierno, le molesta. Dice: “Son imbéciles, idiotas, estúpidos, zurdos, ensobrados”. Eso con frecuencia diaria.

VQ: Que sean zurdos, eso creo que no es un insulto, si creen que ser zurdos es un insulto...

ET: Entonces me doy cuenta que cuando lo hace uno de los tuyos, no te molesta tanto.

VQ: Sí, me molesta. Lo que pasa es que no hay comparación entre la falta de respeto y la poca elegancia de la izquierda, y lo de Javier Milei, que respeta las críticas y responde. Porque él responde, contesta y no falta a la libertad.

ET: En ese sentido, Puente te respondió, mal pero te respondió.

VQ: No, no. Puente me amenazó y Milei no amenazó a ningún periodista. Todo el tiempo. Puente dijo que lo iba a pagar caro. No he visto ninguna amenaza de algún representante público de la Argentina, ni de Milei.

ET: Son insultos, escraches en las redes, informaciones falsas, todos los días. Lo que pasa es que lo hace uno de los tuyos. A mí me molesta mucho lo que te hizo Puente, tiene que estar fuera del gobierno español. Me parece vergonzoso lo que hizo y no pongo ningún tipo de aclaración, de contexto, para decir que justifico eso. Puede ser la mejor persona del mundo en cualquier lugar, pero me parece una porquería lo que hizo de cualquier manera. Me parece una porquería lo que hacen Puente, Bukele, Milei, Cristina, Maduro. Ahora, si empezás a hacer diferencias estás aceptando un método.

VQ: Yo lo he dicho desde principio que no estoy a favor de que se insulte a periodistas.

ET: Pero Milei no es lo mismo que... Terminamos en eso.

VQ: Pero llamar “zurdo” a alguien no es lo mismo que llamarlo “saco de mierda”, amenazarlo con que le va a caer todo el peso de la ley o que se va a encargar personalmente de que lo pague caro. No es lo mismo.

ET: “Zurdo, ensobrado”. Ayer “cómplice del socialismo autoritario, boluprogres”. Cada día es un insulto nuevo, además de escraches personales con números de teléfono, se han difundo en las redes del Gobierno números de teléfono de periodistas.

VQ: A mí me parece que con lo que tenemos aquí y estamos viviendo… A mí me han llegado a llamar “nazi” en una rueda de prensa del portavoz, nunca lo he visto.

ET: Pero está muy mal.

VQ: Pero es muy distinto llamar “boluprogre” que amenazarlo o denunciarle judicialmente.

ET: Cuando vos decís “es diferente”, estás aceptando que uno de los tuyos agreda.

VQ: Yo no quiero que Milei insulte a nadie, no lo acepto.

ET: Estás de acuerdo con los insultos de Milei.

VQ: No, no estoy de acuerdo.

ET: Sí estás de acuerdo.

VQ: No, no, no. Pero creo que es diferente que te llamen “zurdo” a “saco de mierda”.

ET: Mirá las redes de Milei, no seas ignorante.

VQ: No, porque yo no soy ignorante.

ET: Sí, sos ignorante.

VQ: No me atrevo a comparar a un ministro que amenaza a un periodista con el señor Adorni y el equipo de Milei, que es mucho más respetuoso que todo el Gobierno de España.

ET: Perdoname, no leés la cuenta de Twitter de Milei. Tomate un ratito cuando terminemos la entrevista.

VQ: Claro que lo leo, aquí nos llaman “pseudomedios”. No he visto a Milei decir eso en la Argentina. Milei respeta y permite que se le pregunte.

ET: La “mafia periodística” dijo ayer, sin hacer especificaciones. “La mafia periodística de siempre”.

VQ: Yo a eso lo critico, pero también hay medios cuya financiación y directores son muy cuestionables.

ET: Me parece muy bien. Entonces justificás lo que hace Milei, pero te molesta cuando te lo hacen a vos. Eso estoy diciendo, nada más que eso. En el momento en que justificás lo que hace Milei, te tenés que bancar que ese método se te aplique. Estás en desacuerdo con el método en todos los casos o no.

VQ: Yo creo que los medios te pueden criticar, lo que no se puede es amenazar y llevar a Tribunales a periodistas, como me han hecho a mí recientemente. Eso no lo ha hecho Milei.

ET: Sí, lo ha hecho. El ministro de Justicia [Mariano Cúneo Libarona] la semana pasada denunció a periodistas que no dijeron nada, pero como critican al Gobierno, los denunció.

VQ: Eso lo dicen ustedes, que no dijeron nada. Habrá que ver qué han dicho.

ET: Ah, lo estás justificando.

VQ: No, no lo justifico. Pero desconozco lo que pasa en la Argentina, señor.

ET: Claro que lo justificás, opinás a priori entonces, no es lo mismo.

VQ: Usted ha dicho que es lo mismo. A que usted no sabe lo que me han hecho a mí. Ha opinado usted, yo no he opinado.

ET: Vito, todo lo que dije de vos es repudiar lo que hizo el ministro. Ni comparar con otros países, ni justificar a otros presidentes cuando lo hacen, nada. En tu caso no es así.

VQ: ¿Entonces usted va a comparar lo que me hacen a mí con lo que hace Milei?

ET: Pero claro que sí.

VQ: No es lo mismo llamar “zurdo” que amenazar y llevar a los Tribunales a un periodista. Yo creo que no es lo mismo.

ET: Te estoy diciendo que [el Gobierno] llevó a Tribunales a periodistas.

VQ: Está bien, yo te estoy diciendo que lo desconozco y no lo puedo valorar. Hay periodistas que sí se merecen ir a los Tribunales; de izquierdas y derechas.

ET: Ah, bueno. Es muy buena declaración, entonces vos también. Yo creo que no.

VQ: No, yo no, ¿yo que he publicado? No he publicado una falsedad, una mentira.

ET: En todo caso lo decidirá un juez [como dirías vos]. Yo creo que un periodista por publicar algo no tiene que ir a Tribunales, vos sí.

VQ: Lo decidirá un juez. Pero ya le digo que no he publicado nada amenazante, ni peligroso para la seguridad de la Nación, como dicen.

ET: Vito, ha sido un gusto.

VQ: Ha sido un gusto, un abrazo.

LA NACION