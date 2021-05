Fuerte cruce entre Pablo Avelluto a Victoria Tolosa Paz: “Vayan a hacer las compras y vean cuál es la inflación”

Victoria Tolosa Paz, referente kirchnerista y presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, fue quien disparó una escalada en la temperatura del debate televisivo sobre la pandemia, cuando dijo frente a un legislador de la Coalición Cívica y un exministro de Cambiemos: “La oposición no tiene voluntad de trabajar para salvar vidas, para el proceso de vacunación, ni para acompañar a los que están sufriendo. La pandemia no distingue ni partidos políticos ni posiciones ideológicas”. Tolosa Paz estuvo acompañada por el legislador porteño Juan Manuel Valdés, claramente con experiencia en un estudio de TV, que atinaba a defender los conceptos esgrimidos por su compañera sin mostrar mucha capacidad para cerrar las ideas en vivo.

En la otra mesa estaban el exministro de Cultura Pablo Avelluto, y Hernán Reyes, legislador Coalición Cívica. Con un tono irritante y hasta poco cortés, Avelluto propaló sus declaraciones: “Hay vacunas que no sabemos por qué no las tenemos. Se pagaron dosis que no llegaron. Es grave lo que han hecho, murió gente porque distribuyeron las vacunas entre sus amigos”.

Estamos ante una oposición que en tiempos de pandemia no puede sentarse a dialogar con el oficialismo en función de salvar vidas. La pandemia no distingue partidos políticos ni posiciones ideológicas.

Rápidamente Tolosa Paz lo cruzó y lo llevó a otro campo de debate. La economía, y la gestión de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo. “Es indignante que tuvieron cuatro años para gobernar e hicieron las cosas realmente mal. Destruyeron el trabajo, que es el gran ordenador de la vida de nosotros. Todos los indicadores de la Argentina en términos de producción e industria acaban de mostrar una recuperación. Compusimos el salario, las jubilaciones, las pensiones. Los indicadores económicos muestran una recuperación”, dijo la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de Casa Rosada.

Avelluto no se quedó callado. Hablaba de modo encendido, al punto que Tolosa Paz le dijo: “Estás colorado como un tomate”. El exfuncionario macrista siguió, con un polémico: “Ni olvido, ni perdón. Ratifico que no se va a olvidar el desastre imperdonable de este gobierno. Vayan a hacer las compras y vean cuál es la inflación”.

Allí, ambos kirchneristas lo llamaron machista por decirle eso a la funcionaria; entonces cargaron contra el exministro, pero desde este nuevo flanco. Todo parecía encenderse. Pero finalmente, sólo fue pirotecnia televisiva. Avelluto se defendió, negó la acusación y recalcó que simplemente los estaba invitando a que caminen como cualquier ciudadano y observen el proceso de suba de precios que enfrenta la población en medio de la pandemia. Así se cerró el debate.

