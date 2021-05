Vacunas Vip: Chiche Duhalde dijo que le da bronca que la comparen con Carlos Zannini

La exsenadora Hilda “Chiche” Duhalde dijo que le da bronca que la comparen con Carlos Zannini porque ella no es “una vacunada vip”. El matrimonio Duhalde formó parte de la lista de 70 privilegiados que, por contactos con el Gobierno, recibió la primera dosis de la Sputnik V. En declaraciones a Radio Rivadavia, la exlegisladora consideró que la equiparación no es justa.

“Cuando muchos periodistas me equiparan con (Carlos) Zannini me da bronca, porque no soy eso, siempre me comporté correctamente, nunca nadie tuvo nada que decir de mi trabajo”, aseguró. El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, que recibió la vacuna como “personal de salud”, dijo en una entrevista televisiva que no se arrepiente de haberse aplicado las dosis sin cumplir el orden establecido.

Por su parte, Chiche Duhalde mostró su indignación: “Estoy muy cansada porque no me considero una vacunada VIP y estoy harta de escuchar en los medios que me incluyen. Me da bronca, tristeza y vergüenza”.

“Ya pasaron tres meses y medio de que vinieron a casa a vacunarnos, y yo creí que venían a vacunar a un ex presidente y a su esposa, que ya tienen más de 70 años. Después veo que se roban vacunas, que vacunan a La Cámpora, digo que no soy eso y me da bronca”, agregó.

A su vez, indicó que aún esta esperando que la llamen para recibir la segunda dosis y que se anotó para recibirla. “Hay mucha gente que está esperando la segunda dosis, no voy a pretender que conmigo hagan una excepción. Como vinieron, con mucha soltura, a vacunarme a mi casa, que se acuerden de la segunda dosis. Yo no tengo que ser una privilegiada”, enfatizó y comentó que ya no tiene anticuerpos según un análisis que se realizó.

En marzo, en una entrevista en LN+ la exsenadora había asegurado que desde el Gobierno con la inoculación buscaron el silencio del matrimonio. “Fue una manera de hacernos callar, porque yo fui una de las pocas personas que hablaban”, dijo.

Chiche Duhalde: "Lo de las vacunas a domicilio fue una manera de hacernos callar"

Sobre la inoculación del matrimonio Duhalde en una entrevista televisiva, el presidente Alberto Fernández sentenció: “Sería mejor que hubiera dicho la verdad. No es que tocaron timbre y los querían vacunar. La verdad es que debe haber pedido que lo vacunen, como todos los que fueron vacunados allí”.

LA NACION