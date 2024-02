escuchar

El debate por la ley ómnibus lleva dos días consecutivos. En el recinto de Diputados se producen encendidos discursos y cruces entre los legisladores. Uno de los más enfáticos durante la jornada fue el diputado de Unión por la Patria Juan Manuel Pedrini, quien arremetió contra Javier Milei por la ley ómnibus. “Varios terminan sus discursos con un ‘viva la Libertad Carajo’“, describió Pedrini. Y advirtió: “Yo digo, la venta de empresas, al carajo. Facultades delegadas, al re contra carajo” . Además, apuntó contra el diputado de Pro, Fernando Iglesias, por haber dicho que durante el peronismo se mataba a más gente.

“Se llegó a decir acá que durante los gobiernos peronistas se mataba más gente. Lo dijo Iglesias, un fantoche que se olvida que sufrimos agresiones, fusilamientos, 30.000 desaparecidos, ¿Qué nos vienen a hablar a nosotros?”, inquirió Pedrini en un encendido discurso.

“Nunca asumimos el gobierno sin elecciones libres. Nunca formamos parte de dictaduras. ¿Qué nos vienen con esta cuestiones que hubo gobiernos que cayeron por acción del peronismo? Cuando fue el levantamiento carapintada, si hubo alguien que estuvo al lado de [Raúl] Alfonsín fuimos nosotros para que no haya ninguna duda”, sostuvo, en respuesta a Damián Arabia, el diputado del Pro que había calentado la sesión en el inicio.

Por último, lanzó una dura crítica contra las privatizaciones y delegación de facultades que quiere aprobar Javier Milei. “Sobre la delegación de facultades, no hay antecedentes de tanta acumulación de poder. Lo puedo decir con toda honestidad. La venta de empresas, al carajo. La delegación de facultades, al recontra carajo”.

El discurso de Damián Arabia, diputado del Pro

Arabia, del Pro, sugirió que el kirchnerismo tiene actitudes golpistas y alertó que cuando no gobierna “quieren presionar desde las calles”.

En un principio, Arabia expresó su alegría de estar en el recinto debatiendo el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, ya que calificó la situación de la Argentina como “asfixiante”.

“Los argentinos están cada vez más angustiados: no saben cuánto va a estar el kilogramo de pan, de leche, el paquete de yerba. El gobierno anterior dejó un nivel de pobreza nunca antes visto en nuestro país con 6 de cada 10 chicos bajo la línea de la pobreza, una inflación del 200%, 25% mensual y una situación social que realmente no sólo es triste, sino que para aquellos que pertenecemos a una generación es doblemente dolorosa porque vemos a nuestros coetáneos irse del país por la falta de oportunidades”, sostuvo en el inicio de su alocución.

“Este Gobierno de Javier Milei, que asumió hace 50 días, que no fue mi primera opción, está tratando de traernos a este recinto, como bien dice su nombre, este proyecto de bases para tratar de sacar a la Argentina del precipicio en el que nos dejaron”, se sinceró el diputado.

Y luego ironizó contra la oposición: “No puedo dejar de quedarme sorprendido de que ante la cantidad de cambios y modificación que el ejecutivo ha aceptado hacer, el kirchnerismo siga con un doble discurso que no se entiende, porque mientras algunos dicen que es el proyecto desguazado, como si no quedara nada; otros dicen que es el proyecto que va por la Argentina y que la Argentina no se vende. Entonces, ¿en qué quedamos?, ¿está desguazado o es el proyecto que se lleva puesto al país?, no se entiende”.

En este sentido expuso: “Tampoco se entiende cómo es posible que no estén dispuestos, pensado que alguno de los artículos sea favorable para el país. Entonces dije: ‘Voy a buscar algo que debiera unificarnos a todos, que debiera ser tan obvio y tan evidente, que no pueda haber ningún tipo de disputa, como es la declaración de esencialidad de la educación’”.

“Muchos de los que hoy estamos acá y con muchos de los compañeros de bancada, hemos peleado por el regreso a clase durante la pandemia y querían seguir dejando las aulas cerradas. Entonces es evidente que no, que claramente tienen un proyecto de país totalmente distinto. Ese proyecto de país es el que nos trajo hasta acá”, denunció Arabia.

Luego, agradeció a las bancadas que apoyan al proyecto para que pueda aprobarse lo antes posible: “Quiero destacar que tanto desde la bancada de la Unión Cívica Radical, la de Hacemos, como otros monobloques y otras bancadas independientes, así como lo hemos hecho desde la bancada del PRO, hemos aportado a este proyecto, lo hemos enriquecido porque estamos seguros y estamos convencidos de que necesitamos como argentinos salir adelante”.

“No gobiernan más”

Por otra parte, el diputado del PRO, denunció que la oposición no quiere dejar al actual gobierno gobernar: “Les quiero advertir a muchos de mis compañeros que esto no es inocente. No es inocente que el kirchnerismo una vez más esté tratando de impedir la gobernabilidad de la Argentina porque ya lo hicieron”.

“Les quiero recordar que fue la misma fuerza política la que impidió que el gobierno radical de 1999 no pudiera terminar su mandato y fue la misma la que impidió que el doctor Raúl Alfonsín no pudiera terminar su mandato. También fue la misma la que tiró 14 toneladas de piedras a este Congreso. Y fue la misma la que quiso que Mauricio Macri no pudiera terminar su mandato. Entonces, le quiero pedir a todos los miembros de la bancada que no pertenecen, que no pertenecemos a la Libertad Avanza, que acompañemos este proyecto de ley, en general y en particular porque lo que está en juego en la Argentina es la gobernabilidad”, expresó.

“Cuando les tocó ser oposición, como les toca ahora, no quieren dejar que sesionen y nos presionan en las calles. Lo mismo hicieron con el periodo 2015- 2019 del presidente Macri”, denunció el legislador.

“No se los vamos a permitir. No se los vamos a permitir porque este honorable Congreso representa al 100% de los argentinos, los que votaron a la Libertad Avanza, los que no lo votaron, los que votaron al kirchnerismo y ustedes ya no son dueños del Gobierno señores. No gobiernan más, no gobiernan más”, cerró a gritos su discurso.

