Fuerte cruce entre una diputada de Pro y un abogado de la CGT por la reforma laboral: “Parecés una Miss Mundo”

“Parecés una Miss Mundo”, dijo Daiana Fernández Molero, diputada nacional del Pro, en respuesta a una intervención del abogado de la CGT, Gustavo Ciampa, durante un debate televisivo sobre la reforma laboral, en el que se discutieron, entre otras cosas, la extensión de la jornada de trabajo, el rol de los sindicatos y las mejores formas de garantizar derechos laborales.

El episodio ocurrió en TN, durante el programa A Dos Voces, que reunió a referentes a favor y en contra de la reforma laboral. En ese contexto, Fernández Molero cuestionó la postura de Ciampa y afirmó: “Usted es el guardián del status quo. Está defendiendo la suya, que se dedica a cobrar de los juicios laborales”.

La diputada del bloque Pro ironizó sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral planteada por Myriam Bregman Captura TN

Ciampa respondió a esas críticas al señalar que su posición no estaba vinculada a intereses personales sino a una defensa más amplia. “No, defiendo los derechos humanos, al estado de derecho, los derechos de los trabajadores y los derechos de las organizaciones sindicales. Quiero una sociedad más racional, más justa, más equitativa”, afirmó. Ante eso surgió la acusación irónica por parte de la diputada al compararlo con las modelos que participan del concurso de belleza Miss Mundo.

En otro tramo del debate, el abogado de la CGT planteó su rechazo a la extensión de las jornadas laborales y propuso una alternativa alineada con experiencias internacionales: “¿Si quieren un cambio porque no reducimos la jornada de trabajo para generar empleo? Vayamos hacia donde va el mundo”.

El abogado de la CGT señaló que es "irrazonable" pretender una extensión de las jornadas laborales Captura TN

El intercambio incluyó también una discusión sobre el límite de la jornada laboral diaria. Ciampa sostuvo que “es irrazonable llevar las jornadas de trabajo a las jornadas extenuantes de antes de 1919” y planteó que no se deberían aceptar jornadas laborales superiores a ocho horas diarias.

El debate televisivo incluyó además a la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman y a Marcelo Duclós, biógrafo de Javier Milei, en un esquema planteado por el programa con dos invitados a favor y dos en contra de la reforma laboral, según se expuso en TN durante la emisión.

Marcelo Duclós señaló que las mejoras para los trabajadores se logra mediante mayor capitalización Captura TN

En otro momento del debate, Marcelo Duclós sostuvo que “este sistema laboral fracasó” y cuestionó que hasta el momento se haya puesto a la intervención estatal por encima de los acuerdos individuales. En ese sentido, señaló que “cada vez que hay una fuente de trabajo en la Argentina, hay una cola de una cuadra con 50 personas con su currículum debajo del brazo”.

Duclós consideró además que la reforma laboral en debate resulta insuficiente y planteó la necesidad de avanzar hacia cambios más profundos. “Creo que esta reforma es muy escueta en relación a lo que necesita la Argentina. Espero que sea solamente el primer paso y que se discuta algo mucho más ambicioso en el 2027”, dijo, y remarcó que el objetivo debería ser “el acuerdo libre entre partes”.

La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, sostuvo que sería conveniente discutir una reducción de la jornada laboral Captura TN

Por su parte, Myriam Bregman también cuestionó el sistema laboral actual por permitir situaciones que, según comprende la diputada, van en contra de los derechos de los trabajadores. “El Estado ampara, por ejemplo, la llamada economía de plataformas, donde hay trabajadores que supuestamente son monotributistas y se pasan todo el días, todos los días, pedaleando o manejando un auto para una misma empresa”, sostuvo.

La diputada del Frente de Izquierda destacó que su espacio presentó propuestas para hacer modificaciones al actual esquema laboral. “Por ejemplo, reducir la jornada laboral a seis horas y cinco días a la semana”, dijo. Ante esa exposición, Fernández Molero ironizó con la frase “El maravilloso mundo de Myriam”, a lo que Bregman respondió: “Sí, el maravilloso donde la gente puede ver a su familia y donde los pibes pueden estudiar”.

El cruce continuó cuando Duclós replicó que “eso se logra mediante la capitalización, no tu capricho”, y Bregman cerró ese tramo del debate con una crítica al eje de la discusión: “Todo este humo es para no discutir el salario, que es el grave problema de la Argentina”.