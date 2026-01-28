Javier Milei: “Mientras sea presidente, tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”

El presidente Javier Milei dio un discurso esta tarde en el acto en conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, a 81 años de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Su participación en el homenaje es una costumbre que el mandatario inauguró desde su primer año de mandato y que cumplió este año por tercera vez consecutiva.

“Mientras sea presidente, tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”, remarcó Milei. El mandatario agregó que en “el mundo de creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable”, y aseguró que “esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza con la extrema izquierda global y el terrorismo islamista”.

Fue en ese momento que prometió: “Mientras sea presidente de esta Nación, tendremos tolerancia cero con el antisemitismo” y se refirió a la creación del Consejo de la Paz, al que recientemente fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo consideró un “paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global”.

Milei y Midlin en pleno homenaje Presidencia

En la misma línea, Milei anunció que la Argentina impulsará en la región los Acuerdos de Isaac, una vía de integración política y económica entre países latinoamericanos e Israel. También dijo que desde este año el país presidirá por primera vez la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), una alianza público-privada integrada por 35 Estados, cuyo objetivo es difundir la memoria, la investigación y la educación sobre el Holocausto.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Al llegar al Museo, Milei fue recibido por su presidente, el empresario Marcelo Mindlin; la secretaria general, Fabiana Mindlin; y el director ejecutivo, Jonathan Karszenbaum.

En el lugar también estuvieron el embajador de Israel, Eyal Sela, y su par de Estados Unidos, Peter Lamelas, junto a representaciones diplomáticas de Alemania, Australia, Austria, Brasil, Chile, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Grecia, Países Bajos, ONU, Paraguay, Perú, Portugal, Rusia, Ucrania, Unión Europea y Uruguay, entre otros.

Milei con la sobreviviente Lea Sajac Presidencia

También participaron representantes de organismos de entidades judías, organizaciones de lucha contra el antisemitismo y sobrevivientes del Holocausto. Entre ellos, Lea Zajac, la única sobreviviente de una familia de 80 personas, quien brindó su testimonio del horror: “Mi lucha me ayudó a insertarme en mi segunda vida y hoy puedo decir que no tengo odio, tengo la palabra”, afirmó.

En su discurso, Milei habló del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. “Es un movimiento que mata sin piedad a víctimas inocentes, como sucedió en los ataques del 7 de octubre de 2023, donde más de 1.200 personas fueron asesinadas y más de 250 fueron capturadas como rehenes. O en el reciente atentado de Australia, donde dos terroristas se cobraron la vida de 15 personas durante la celebración de Janucá en Bondi Beach”, describió.

Para luego apuntar: “Mientras tanto, la opinión pública mundial, influenciada por estos grupos de odio, le da la espalda a la masacre y el antisemitismo creciente, llegando incluso a justificarlo. Por eso, desde mi rol como Presidente de la Nación Argentina he aprovechado cada oportunidad y cada plataforma para denunciar los acontecimientos a los que el mundo parece hacer oídos sordos”.

Adorni y Pettovello en el acto Presidencia

El mandatario consideró que “esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza, esta vez en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamista”. Y habló de “una amalgama internacional de ideologías que han hecho causa común en contra del Estado y el pueblo de Israel, atribuyéndoles responsabilidad por carencias propias o proyectando en ellos su inherente maldad”.

“Desde mi rol como Presidente de la Nación Argentina he aprovechado cada oportunidad y cada plataforma para denunciar los acontecimientos a los que el mundo parece hacer oídos sordos”, sostuvo Milei. Fue entonces que mencionó: “Gracias a Dios, no estamos solos. Hoy el mundo ha empezado a recuperar la cordura, con un aporte fundamental por parte del presidente Trump y de los Estados Unidos”.

El jefe de Estado se refirió a la reciente declaración de la Guardia Revolucionaria iraní “como organización terrorista, como ya lo hemos hecho con Hamás”. Para el final dijo: “Que actos como éste sean un símbolo de dónde venimos, el costo que pagamos y el enorme riesgo que conlleva el olvido. Pero que también sea un norte que nos guíe hacia ese mundo mejor que queremos construir”.

El Presidente con un perro que fue parte del operativo de seguridad Presidencia

El acto tuvo lugar en el interior del Museo de la Shoá, en un espacio reducido en el que hubo acceso solo para los invitados. La prensa acreditada quedó ubicada en el exterior, sobre la calle Montevideo. Tanto fuentes cercanas al Museo como a la Casa Rosada explicaron que la decisión, que se dio al igual que los años anteriores, fue por un tema de espacio.

El operativo que rodeó la sede del Museo, en la calle Montevideo al 900, fue impresionante. Con restricción de circulación desde las cuadras aledañas, diferentes divisiones de la Policía Federal cuidaban el lugar. Para llegar hubo que presentar identificaciones y pasar por controles de bolsos y carteras. La presencia de seguridad incluyó la presencia de perros y tiradores en uno de los balcones del Museo.

Cuando faltaban 10 minutos para las 17, la hora prevista para el comienzo del acto, arribó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que entró veloz al interior del Museo. Apenas unos minutos después llegó la ministra de Capital Humao, Sandra Pettovello. Lo hizo caminando, desde la esquina de Montevideo y Marcelo T. De Alvear, donde estaba uno de lo primeros cortes por el operativo de seguridad. Poco después, detrás de ella se sumó el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

Un pasaje del discurso presidencial Presidencia

Cuando faltaba un minuto para las 17 y fiel a su perfil hiper puntual, llegó la cápsula presidencial, en la que estaba la camioneta que lo transportaba. El mandatario arribó con su hermana y fueron recibidos por Midlin en la puerta del museo.