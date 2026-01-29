Javier Milei acusó a Paolo Rocca de conspirar contra el Gobierno en las últimas elecciones legislativas

En medio de la polémica por la licitación que Techint perdió, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar a Paolo Rocca, titular del grupo, y, en un nuevo ataque, lo acusó de golpista. El mandatario citó a un troll que aseguró que el empresario tenía intención de que el Gobierno caiga después de las elecciones legislativas del año pasado. El jefe de Estado, en tanto, añadió: “Dato”.

“Y que quede constancia de que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all-in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubilate, tano. Perdiste”, dice el posteo del troll. Los resultados electorales dieron un triunfo al Gobierno y terminaron con meses de una inestabilidad económica y social.

El conflicto entre el mandatario y el empresario escaló este domingo, cuando Techint perdió una millonaria licitación contra un competidor indio por decisión de los principales petroleros argentinos para proveer de caños a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro para licuarlo y venderlo al mundo por barco. Se trata de uno de los proyectos más grandes de la gestión Milei.

El mensaje que compartió Milei

Tras el resultado, Rocca aseguró que Techint evalúa presentar un recurso antidumping contra la llegada de tubos de India, acusó que hubo competencia desleal y argumentó que la decisión de adquirir insumos de la firma Welspun perjudica a la producción local y al empleo industrial.

“El debate de fondo es qué país queremos ser”, indicaron desde el Grupo Techint y añadieron: “Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía".

En este sentido, el mandatario libertario le salió al cruce al grupo inversor y afirmó que quiere que en la Argentina “haya competencia”. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y, si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado, deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos. Eso no va a pasar en la Argentina, por más que les pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos”, dijo este martes en la Derecha Fest.

Los mensajes a Rocca

Desde el anuncio de la licitación y la reacción de Rocca, Milei le salió al cruce al titular de Techint y le lanzó una serie de ataques. Uno de ellos fue este martes, a través de sus redes sociales donde definió al empresario como el “Don Chatarrín de los tubitos caros”.

A su vez, en otro posteo, siguió un mensaje del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien apuntó contra la firma por vender los caños un 40% más caro y escribió: “La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”.

En el evento, por su parte, no mencionó a Rocca, sin embargo, dio una advertencia al empresariado: denunció a los sectores “que hacen negocios turbios con el Estado”. “La única forma de crecer es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio. Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra. No son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos”, remarcó.