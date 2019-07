Fuerte interna radical en Tandil, tierra natal de Mauricio Macri

Miguel Ángel Lunghi, intendente de Tandil Crédito: Tres Líneas

Distanciados del intendente Lunghi, que busca su quinto mandato consecutivo, la Casa Rosada y la gobernación habilitaron a un concejal de la UCR para que intente destronarlo

TANDIL.- La ciudad natal de Mauricio Macri será escenario de una de las más duras disputas de la UCR en las PASO. El histórico intendente radical Miguel Ángel Lunghi, que no tiene vínculo personal con el Presidente, competirá con Marcos Nicolini, que cuenta con el aval de la Casa Rosada.

Lunghi llegó a la intendencia de Tandil en 2003, y en octubre buscará permanecer hasta 2023, con lo que completaría veinte años en el poder. Si lo logra, será su quinto mandato, antes de ser alcanzado por la norma que limita la reelección indefinida de los intendentes.

"He tenido muy buena relación con todos los presidentes, de forma democrática. Nunca fui radical K, siempre fui bipartidista. Con Macri nos llevamos bien. No tengo vínculo personal. Nos saludamos muy bien. También con María Eugenia Vidal", asegura a LA NACION.

Lunghi solo reconoce como referente nacional a Raúl Alfonsín. "Me agradan el gobernador de Jujuy [Gerardo Morales] y el exsenador [Ernesto] Sanz. El presidente Macri lidera Cambiemos, pero no el radicalismo", afirma. En su despacho no hay fotos con Macri.

Nicolini trabajó en su oficina durante años, incluso como jefe del gabinete. Actual concejal, se adjudica como principal mérito haber apostado desde el inicio por Cambiemos y se anima a dar la pelea con el aval de funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación.

En el despacho municipal se murmura que el padrino de Nicolini es Sebastián García de Luca, secretario de Interior, pero no hay quejas en voz alta por la interna que buscará mandar a Lunghi a su casa.

El alcalde radical sostiene que aún tiene derecho a un mandato más. "Me corresponde por ley. Me siento con ganas de terminar proyectos", afirma.

Pero ese no es el antecedente que lo puso en la mira de la gobernación: su negativa a la alianza con Pro durante la convención de Gualeguaychú de 2015 lo dejó un tanto aislado de la coalición de gobierno. "Siempre fui bipartidista. Aún lo soy. Pero soy orgánico y me adapto", sostiene el alcalde.

Nicolini se siente con chances. "Creo que están dadas las condiciones para el desafío. Hay un grupo de gente que considera que debemos presentar una opción en Juntos por el Cambio", dice el expresidente del bloque radical en el Concejo Deliberante, que pretende "impulsar una alternancia" desde el mismo espacio oficialista. "Es sano para las instituciones y para la democracia. Creemos que luego de cuatro períodos es importante el recambio", señala.

Nicolini califica a Lunghi de "muy buen intendente", pero afirma tener otras prioridades. "Nosotros desde 2015 trabajamos para que Cambiemos tenga éxito. Estamos convencidos de que el camino es con Vidal y Macri", asevera.

Nicolini hace campaña sin criticar a Lunghi en términos personales, pero sí cuestiona su gestión: "Aumentó las tasas de alumbrado público y cuando se congelaron nunca se acomodaron", destaca. Propone llevar adelante un programa para jóvenes en conflicto con la ley y tener un rol más activo en las escuelas municipales.

Lunghi no se conmueve por el desafío: "Él siempre estuvo dentro de mi gabinete. Ahora siente que es su momento. Tiene derecho a competir", admite el intendente.

En Tandil viven 123.000 personas. En las últimas PASO, Cambiemos sacó el 42% de los votos. En la elección general creció al 48%.

Los electores podrán optar por cinco listas: dos por Cambiemos, una por el Frente de Todos, otra por Alternativa Federal y una última por la izquierda.

En menos de 60 días se develará si es tiempo de renovación en estas tierras radicales.

Miguel Ángel Lunghi, intendente de Tandil

Llegó al poder en 2003 y en octubre buscará su quinto mandato consecutivo. Si lo logra, será el último, por la ley que prohíbe la reelección indefinida de intendentes.

Díscolo, más de una vez criticó medidas de Macri y Vidal. También cuestionó la candidatura de Cristian Ritondo como primer diputado nacional.

Molestos por esos chispazos, en Balcarce y calle 6 prefieren justificar su encono hacia Lunghi por su rol en la convención radical de 2015.

Marcos Nicolini, concejal (Bloque UCR-Cambiemos)

Fue jefe de gabinete de Lunghi, pero, a diferencia del intendente, militó desde el inicio por un acuerdo de la UCR con el macrismo.

Se mueve con el aval de funcionarios de la Casa Rosada y la gobernación bonaerense. Cerca de María Eugenia Vidal nunca terminaron de tolerar los movimientos "díscolos" del intendente.

Nicolini hace campaña sin criticar personalmente a Lunghi, pero cuestiona su gestión frente a las tarifas de servicios públicos y el manejo de las escuelas locales.