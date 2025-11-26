De interés turístico: se viene una tradicional celebración del queso

Tandil se alista para vivir uno de los eventos más esperados de su calendario turístico y productivo: la Fiesta del Queso Tandilero, del 6 al 8 de diciembre en la Diagonal Illia del Parque Independencia. Luego de haber sido declarada de interés turístico nacional por el secretario de Turismo, Daniel Scioli, la ciudad se dispone a celebrar esta tradición.

Con entrada libre y gratuita, y organizada por el Cluster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el municipio de Tandil, la fiesta abrirá sus puertas cada día desde el mediodía hasta la medianoche. A lo largo de tres jornadas, los asistentes podrán recorrer carpas temáticas, ferias gastronómicas, espectáculos musicales y actividades dedicadas íntegramente al universo del queso.

Uno de los espacios centrales será nuevamente la Carpa Quesera, diseñada para que el público explore los sabores y aromas que distinguen a la producción local. Allí tendrán lugar las Catas Sensoriales de Quesos Tandileros, una propuesta solidaria a beneficio del Banco de Alimentos Tandil, donde cada entrada se convierte en un aporte concreto para quienes más lo necesitan.

Informaron que, durante los tres días, se ofrecerán maridajes gratuitos de vinos, mieles, vermuts y cervezas, junto con charlas de especialistas, encuentros técnicos y actividades educativas dentro del Espacio del Queso.

Informaron que, durante los tres días se ofrecerán maridajes gratuitos de vinos, mieles, vermuts y cervezas, junto con charlas de especialistas, encuentros técnicos y actividades educativas dentro del Espacio del Queso

Los productores volverán a ser protagonistas: “Más de una docena de marcas estarán presentes con sus productos. Cada una de ellas representa una parte de la historia y la diversidad del trabajo quesero de la región, que abarca desde los clásicos semiduros y duros hasta opciones con leche de vaca, cabra u oveja, con distintos procesos y estilos que reflejan la identidad tandilense”.

Destacaron que la feria se complementará con un amplio paseo gastronómico, foodtrucks, stands de emprendedores y productos regionales, además de dos escenarios: el Central y Perfume de Carnaval, que recibirán artistas locales y figuras de la música nacional. En este marco, la edición incluirá actividades emblemáticas, como la ya tradicional Tabla Gigante con forma de Movediza, un símbolo que se convirtió en postal del encuentro.

Agustina Miqueo, presidenta del Cluster Quesero de Tandil, destacó: “Esta fiesta es una oportunidad única para seguir mostrando la historia, la tradición y el trabajo que hay detrás de los quesos de Tandil. Nuestro sector tiene un peso enorme en la identidad productiva de la ciudad y necesitamos seguir contando quiénes somos, cómo producimos y por qué nuestra región es un referente nacional. Cada edición nos permite acercar esa cultura al público y fortalecer el camino colectivo que venimos construyendo”.

Por su parte, Lucio Rancez, coordinador del Cluster Quesero e integrante del equipo organizador, señaló que “la expectativa para esta séptima edición es enorme”. Explicó que la celebración “creció año tras año hasta convertirse en un evento central para Tandil, con impacto turístico, productivo y cultural”.

Entre lo destacado de la programación, dijeron que, a lo largo de tres jornadas, los visitantes podrán participar de actividades emblemáticas como el acto central, las cocinas en vivo con chefs invitados y el sorteo de la Carretilla de Quesos, que cada año genera gran expectativa entre el público

Según Rancez, la consolidación del encuentro en tan poco tiempo “habla del compromiso de los productores y del acompañamiento de la comunidad”. En ese sentido, afirmó que esta edición “vuelve a proponer una experiencia completa para quienes quieren conocer y disfrutar lo mejor del queso tandilense”.

Entre lo destacado de la programación, dijeron que, a lo largo de tres jornadas, los visitantes podrán participar de actividades emblemáticas como el acto central, las cocinas en vivo con chefs invitados y el sorteo de la Carretilla de Quesos, que cada año genera gran expectativa entre el público.

Por ultimo, indicaron que la programación comienza el sábado 6 a las 10 con la apertura oficial y se extenderá hasta el lunes 8 con espectáculos, degustaciones y propuestas familiares, con la presencia de artistas como Amar Azul, encargado del cierre del primer día.