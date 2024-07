Fuerte reclamo del presidente de la AMIA al Congreso y a la Justicia a 30 años del atentado

Escuchar

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, recordó hoy a las víctimas del atentado a la mutual judía, ocurrida hace 30 años, y cuestionó que la Justicia no haya podido encontrar a los culpables. Fue durante un acto en el que estuvo presente el presidente Javier Milei.

Linetzky cuestionó a diputados y senadores por no modificar las leyes para combatir al terrorismo. También, al gobierno boliviano por firmar acuerdos militares con Irán, pese a que seis ciudadanos bolivianos murieron en el atentado. “Parece mentira que hayan pasado 30 años de esa fría mañana. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino miró para otro lado, colmado de paciencia, demoras y errores”, lamentó.

Y continuó: “30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de personas del país trabajando en un solo caso pero que no generó avances significativos en los últimos 10 años. 30 años en los que países como Qatar, Rusia, Siria, Bolivia y Nicaragua permitieron que personas acusadas pasen cómodamente por sus fronteras, violando las alertas rojas de Interpol y, en algunos casos, recibiéndolos con honores. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación”.

La multitud durante el acto de conmemoración por los 30 años del atentado a la AMIA. Tomás Cuesta - AFP

Por otro lado, apuntó contra los legisladores nacionales, a los que les dijo que “haber sufrido dos atentados terroristas no parece ser suficiente para que entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas que a un delito común”. “¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¡Hagan su trabajo!”, reclamó.

“Cuando analizamos las legislaciones de otros países notamos cómo aprendieron a desarrollar una normativa anti terrorismo para generar mejoras en la prevención. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en nuestro país durante estos 30 años?”, siguió y sentenció: “Seguimos con un código procesal en nuestro país que ya era viejo cuando se implementó en 1993, imagínense ahora. No es un problema teórico, es un obstáculo serio a la prevención e investigación de este flagelo”.

En otro momento del discurso, Linetzky se refirió a la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien aseguró que “apareció muerto con un disparo en la cabeza horas antes de presentarse a hacer una denuncia ante el Congreso”. “No entendemos por qué la Justicia no ha sabido o querido terminar de establecer su muerte, provocando una nueva marca sobre nuestra República”, cuestionó. “Me pregunto a veces qué es lo que sostiene la búsqueda de Justicia para todos nosotros frente a un clima tan adverso y tan inhóspito como el que nos toca transitar”, dijo.

“Seguimos porque el terrorismo sigue, porque desde el 7 de octubre no somos los mismos. Nuestra tradición nos enseña a no permanecer ajenos frente al sufrimiento del otro. No podemos callar ni mirar para otro lado cuando el prójimo nos necesita. No vamos a olvidar ni perdonar a las personas, organizaciones internacionales y movimientos sociales que dieron vuelta la cara, callaron y hasta apoyaron a la barbarie terrorista”, criticó.

El presidente Javier Milei durante el acto de la AMIA. Tomás Cuesta - AFP

De esta forma, apuntó contra organizaciones como la Cruz Roja y Unicef, y acusó directamente a los grupos feministas argentinos. “¿No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas delante de las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías? Quizás la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla o las tan nombradas ‘te creo hermana’ o ‘ni una menos’ tengan una letra chica que no leímos y diga ‘salvo que seas judia’”, lanzó.

“¿Qué están esperando las organizaciones argentinas de derechos humanos para expresarse? ¿Por qué no reclaman junto a nosotros? ¿Acaso hay desaparecidos secuestrados por los que no vale la pena reclamar?”, siguió y aseguró: “30 años con falta de colaboración internacional; ¿en dónde quedó la soñada hermandad latinoamericana? Países de la región que no declaran a Hezbollah como organización terrorista, firman pactos con Irán burlándose de los argentinos”.

Finalmente, resaltó la “actitud positiva” del gobierno de Milei de declarar a Hamas como una organización terrorista, y aclaró que esperan que todos los países de la región “adopten medidas en ese sentido”. “A los terroristas se los llama terroristas, no hay lugar para eufemismos. Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años, por eso pedimos a este Gobierno que la causa AMIA sea, de una buena vez, una cuestión de Estado, que vayan a fondo y corrijan las falencias, que se esclarezca el atentado y se pueda juzgar a los responsables”, concluyó.

LA NACION