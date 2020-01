Fuertes críticas al kirchnerismo en el homenaje por la muerte de Nisman

Se leyó un documento en el que se responsabilizó a Cristina Kirchner y donde también se cuestionó al presidente como "aliado de la mentira"; estuvieron la madre del fiscal y dirigentes de Cambiemos Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Sara Garfunkel, la madre del fiscal Alberto Nisman , avanzó lentamente por la calle Libertad. Se acercó a la Plaza Estado del Vaticano, al lado del Teatro Colón, cobijada por el diputado Waldo Wolff y por un grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio, entre los que aparecían Patricia Bullrich, Alejandro Finocchiaro, Luis Brandoni y Fernando Iglesias.

Bullrich y Brandoni se llevaron la mayoría de los aplausos y los pedidos de fotos, mientras Garfunkel caminaba abriéndose paso entre la gente que descubría a la comitiva en plena calle y se agolpaba para tener algún contacto. Fue el momento cumbre del acto que se realizó ayer para reclamar justicia en el quinto aniversario de la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA.

La presencia de la madre de Nisman, de la cual se comenzó a hablar en el transcurso de la tarde entre los organizadores, fue la nota saliente de una jornada en la que se apuntó fuerte contra Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en un duro discurso con el que se cerró la manifestación.

Cristina fue el eje central del repudio en la marcha. Silbidos y cánticos en su contra se multiplicaron cada vez que en el documento final que se leyó se hizo referencia a ella. El "¡Argentina, Argentina!" se mezcló incesantemente con el "¡asesina, asesina!" entre la multitud en la plaza, aunque la segunda consigna fue la que terminó imponiéndose.

"Alberto Nisman anunció que iba a presentar pruebas contra la presidenta de la Nación como principal encubridora de los responsables del atentado a la AMIA. Nadie que se crea dueño de una verdad se suicida", rezaba el discurso en uno de sus pasajes contra la actual vicepresidenta. "Por eso hoy decimos: ¡Justicia perseguirás! No fue suicidio, fue magnicidio", fue el cierre repetido de los oradores en su mensaje, en el que también se consideró a Nisman "la víctima 86 del atentado".

Ocho oradores pertenecientes a los grupos que motorizaron la convocatoria (Equipo Republicano y Equipo Banquemos) leyeron el discurso desde un escenario al que se subió Garfunkel, aunque ella no leyó ningún pasaje del documento. "Quien piense que el sillón de Rivadavia tiene el poder de hacer cambiar la verdad, quien crea que la verdad puede cambiarse a conveniencia no es más que un aliado de la mentira", fue uno de los párrafos dedicados al Presidente. Pero no fue el único. "Como bien dijo en febrero de 2015 el actual presidente, que hoy cree otra cosa, la prueba contundente que iba a mostrar Nisman no era otra que el pacto [con Irán]", se escuchó desde el estrado, en el que también se pudo ver a Alejandro Fargosi, exconsejero de la Magistratura.

Los oradores fueron integrantes de los grupos convocantes. Aura Marina Ríos Flores, de Equipo Republicano, fue una de las que hablaron. El resto de los oradores fueron Ariel Grecco, Mariana Torres, Gustavo Deheza, Silvia Puceiro, Matilde Beckerman, Marta Ojeda y Tomás Vizcarra.

Entre las presencias políticas se contaban integrantes de Juntos por el Cambio. Entre otros, se acercaron Elisa Carrió, Bullrich, Wolff, Finocchiaro, Iglesias, Brandoni, Graciela Ocaña, Maximiliano Ferraro, Héctor "Toty" Flores, Claudio Avruj, Fabiana Tuñez, Mariana Zuvic y María del Luján Rey.

En un breve diálogo con LA NACION mientras llegaba junto a la madre de Nisman al acto, Bullrich señaló que la trascendencia de la convocatoria era lograr "que haya verdad, que siempre triunfen la verdad y la Justicia".

A tono con el discurso, quien también apuntó contra el kirchnerismo fue Avruj. "Es muy importante este encuentro, con un cambio de gobierno y un cambio de paradigma. Vemos un avance enorme del Poder Ejecutivo sobre la Justicia para buscar la impunidad de la vicepresidenta", dijo a LA NACION el exsecretario de Derechos Humanos, ubicado en un costado de la plaza.

Rey, diputada bonaerense y madre de Lucas Menghini Rey, víctima de la tragedia ferroviaria de Once, reflexionó sobre la ausencia de representantes de fuerzas políticas ajenas a Juntos por el Cambio.

"Es una pena, yo lo viví con la tragedia de Once, que estas muertes que conmocionan a un país puedan ser tomadas como rehén de espacios políticos, me parece miserable. Es de esas causas que deberían aunarnos a todos", remarcó en diálogo con este diario.

Dos horas antes de las 18, cuando estaba convocada la manifestación, integrantes de los grupos Equipo Republicano y Equipo Banquemos, que desde las redes sociales motorizaron la convocatoria al acto, ultimaron los detalles del armado de un escenario en el que los ocho oradores leyeron el discurso. Una pegatina de carteles con la leyenda "¡Justicia perseguirás! No fue un suicidio, fue un magnicidio" y una larga bandera argentina que se complementaba con otra negra con la cara del fiscal eran parte de la escena.

Un inflable que caricaturizaba a una Cristina con traje a rayas, maniobrando en una mano una marioneta de Alberto Fernández y portando un bolso con dólares en la otra, se instaló en la Plaza Lavalle. Al comienzo de la jornada, se pretendía instalarlo en medio de la Plaza Estado del Vaticano, pero quienes lo llevaron optaron por darle menor visibilidad. "Es para que no digan que es una marcha del odio", explicó a LA NACION uno de los integrantes del grupo que aportó ese elemento de cotillón.