En qué canal pasan el discurso de Javier Milei en el Congreso hoy, 1° de marzo

El inicio del ciclo parlamentario anual convoca a las autoridades nacionales en el Congreso de la Nación para la apertura de sesiones ordinarias. El discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa marca el comienzo de la actividad legislativa este domingo bajo el marco del Decreto 107/2026.

¿En qué canal pasan el discurso de Javier Milei en el Congreso hoy?

La difusión de la palabra del Presidente ocurre mediante la cadena nacional a partir de las 21, una medida legal que obliga a todas las emisoras de radio y canales de televisión abierta del país a transmitir la señal de forma simultánea. El público accede al contenido mediante cualquier señal de aire o cable sin restricciones dentro del territorio nacional.

El discurso de Javier Milei se podrá ver en vivo Santiago Filipuzzi

La señal de LN+ brinda una cobertura exclusiva del evento con un despliegue periodístico especial para el seguimiento de la jornada.

Los televidentes sintonizan la señal en el canal 15 de Flow.

de Flow. En la plataforma DirecTV , la transmisión ocupa las frecuencias 715 y 1715 .

, la transmisión ocupa las frecuencias . Los usuarios de Telecentro disponen de los canales 1 y 705 para ver el mensaje.

El sistema de TDA ofrece la cobertura en el canal 25.3.

Además, el canal cuenta con una transmisión en vivo a través de la plataforma de YouTube en el canal oficial de LN+.

Javier Milei dará un discurso en el Congreso el 1 de marzo ARCHIVO FOTOGRAFICO HCDN

Escenario político y relación con las provincias

El jefe de Estado llega al recinto con un poder político consolidado tras la victoria de La Libertad Avanza en la mayor parte del país durante 2025, un resultado electoral que permitió el crecimiento de los bloques oficialistas y otorgó mayor capacidad de fuego en las negociaciones con los sectores aliados. El oficialismo cuenta con el apoyo de gobernadores que prestan sus votos en función de los movimientos de fondos del Ministerio de Economía.

La oposición vinculada al kirchnerismo atraviesa problemas internos y una pérdida de dirigentes que debilita su postura frente al libreto oficial.

El asado en Olivos

Javier Milei invitó a los ministros y los legisladores oficialistas a participar de un asado en Olivos

La actividad oficial concluye con un encuentro privado una vez que finaliza el acto en el Congreso. El mandatario invitó a sus ministros y a los legisladores de las bancadas oficialistas a una cena en la residencia presidencial. Gabriel Bornoroni y Patricia Bullrich, titulares de los bloques en Diputados y el Senado, comunicaron la convocatoria a sus pares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi.