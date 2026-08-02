Fundar respaldó la reforma del BCRA que propone Milei, pero pidió más controles del Congreso

Una organización que diseña y evalúa políticas públicas respaldó la orientación general de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) impulsada por el Gobierno, aunque sostuvo que el Congreso debería introducir modificaciones para fortalecer los mecanismos de control parlamentario sobre la autoridad monetaria.

Se trata de Fundar, una entidad que presiden Sebastián y Santiago Ceria, matemático y analista de sistemas, con la dirección ejecutiva del historiador Martín Reydó. En un documento difundido el viernes -un día después de la cadena nacional a través de la que Javier Milei comunicó su propuesta-, la organización afirmó que la iniciativa representa “un paso en la dirección correcta” porque implica abandonar la propuesta original de cerrar el BCRA.

Según la organización, permite avanzar hacia una institución “fuerte e independiente”, pero advirtió que “el éxito de la reforma depende del diseño institucional” y que la autonomía debe estar acompañada por “mecanismos de control y rendición de cuentas”.

07/09/2018 Entrada del Banco Central de la República Argentina SUDAMÉRICA ARGENTINA ECONOMIA TWITTER / MARIANAKBOOM TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

Pese a que durante la campaña presidencial que lo catapultó a la Casa Rosada Milei había prometido “dinamitar” el BCRA, el jueves a la noche presentó una reforma de su carta orgánica para fortalecer su autonomía y delimitar sus competencias.

Los cambios propuestos por el oficialismo se apoyan en cinco ejes. El primero establece que el único objetivo del Banco Central será cuidar el valor de la moneda y controlar la inflación. El segundo prohíbe que el organismo emita dinero para financiar al Estado. El tercero busca darle mayor independencia al Gobierno al dificultar la remoción de sus autoridades. El cuarto cambia las reglas para que las ganancias contables del Banco Central no puedan usarse para financiar el gasto público y que las utilidades solo puedan destinarse a pagar deuda. Por último, elimina mecanismos que durante años permitieron al Tesoro financiarse con sus recursos.

La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

“Celebramos que el Gobierno haya abandonado la idea de cerrar la institución y avance hacia una reforma de su Carta Orgánica”, sostuvo Fundar. En esa línea, destacó que el proyecto incorpora “principios alineados con buenas prácticas internacionales”, como un mandato más claro, mayores límites al financiamiento monetario del Tesoro y una mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo. Según remarcó, se trata de reformas “razonables y consistentes con la experiencia de la mayoría de los países de la región”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, intentarán avanzar esta semana con la reforma en Diputados Fabián Marelli

El informe considera acertado que la misión principal del BCRA pase a ser la preservación del valor de la moneda. “Cuando se le pide a una institución que persiga muchos objetivos a la vez, se arriesga a no cumplir bien con ninguno”, señala el documento, que sostiene que un mandato único facilita la evaluación de la gestión y reduce la discrecionalidad. Concluye que, dada la historia inflacionaria argentina, priorizar la estabilidad de precios resulta una opción razonable.

También avala la prohibición del financiamiento directo al Tesoro. Según Fundar, “es imposible resolver la inflación crónica sin una política fiscal que elimine definitivamente el financiamiento del déficit”. Recuerda, además, que el uso de adelantos transitorios, giros de utilidades y letras intransferibles para cubrir el rojo fiscal fue uno de los principales motores de la inflación.

Al mismo tiempo, aclara que la reforma mantiene la posibilidad de que el Banco Central opere con títulos públicos en el mercado secundario para hacer política monetaria, una práctica habitual entre los bancos centrales del mundo.

El principal reparo del documento aparece en el plano institucional. Si bien respalda una mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo, advierte que “la independencia no debe confundirse con la ausencia de controles”. En ese sentido, considera que la combinación de un mandato único, la prohibición taxativa del financiamiento al Tesoro y una autonomía reforzada “conlleva el riesgo de crear una institución sin contrapeso alguno y con un alto potencial de aislarse del resto de la política económica”.

Milei habló en cadena nacional y presentó la reforma del Banco Central

Por eso, plantea que el Congreso tiene la oportunidad de mejorar el proyecto durante su tratamiento parlamentario. Entre otras recomendaciones, propone que las designaciones del directorio sean escalonadas para impedir que un mismo gobierno nombre a todos sus integrantes. También sugiere limitar el tiempo durante el cual las autoridades pueden permanecer “en comisión” sin acuerdo del Senado y señala la pertinencia de incorporar un esquema formal de rendición de cuentas, con comparecencias periódicas ante el Congreso, informes públicos cuando no se alcancen las metas y mayor transparencia sobre las deliberaciones y votaciones del directorio.

Por último, Fundar cuestionó otro de los cambios previstos en la iniciativa: la eliminación de la participación del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio del Banco Central. A su juicio, la independencia de la autoridad monetaria “no implica renunciar a la interacción con las autoridades”. Por el contrario, evalúa que suprimir esos canales “incrementa las chances de aislar excesivamente a la institución”.