Gabinete: Milei pidió “cuidar el triunfo” y Adorni anunció una flexibilización de las vacaciones de los ministros

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizaron la reunión de este miércoles por la mañana, en medio de un “relanzamiento” de la gestión. El encuentro se extendió por poco menos de dos horas y durante más de una fue el propio mandatario quien habló, según reconstruyeron a LA NACION distintas fuentes de la Casa Rosada.

El mandatario se dirigió a sus ministros de buen ánimo, tal como se lo vio en el video del ingreso al Salón Eva Perón, abrazándose a su equipo. Una vez comenzado el cónclave, transmitió a sus ministros “la importancia de cuidar el triunfo electoral” de octubre pasado, según describió una de las voces consultadas.

“Habló de la situación en la que estamos, de la importancia de cuidar el triunfo y del trabajo que se viene en el Parlamento”, dijo una de las fuentes. Otra de ellas agregó que: “Puso mucho énfasis en explicar la necesidad de las reformas” que se debatirán en el Congreso a partir de las próximas semanas, en sesiones extraordinarias.

De las expresiones de Adorni dijeron que hizo un repaso de las reuniones que tuvo “mano a mano” con cada uno de los ministros, desde que asumió a comienzos de este mes en reemplazo de Guillermo Francos. Todo eso, con la idea de “fortalecer” la coordinación entre ministerios y con miras a aceitar la “gestión”. Estos dos últimos puntos son los que desde la renovación de la cúpula del Gabinete mencionan en Casa Rosada como un “déficit” de la gestión de Francos, y que se buscan compensar con más diálogo interministerial.

Milei habló ante su gabinete por casi una hora Presidencia

Adorni también explicó a los ministros que este año habrá una suerte de flexibilización de las condiciones de vacaciones para los principales funcionarios. “La idea es que puede ser cualquier destino, que cada uno vaya donde quiera, pero siempre cosas lógicas”, describió una de las voces consultadas por este diario.

“Obviamente los ministros siempre tienen que estar conectados”, completó. Si bien no hubo pedido de tiempos específicos, idealmente se contempla la primera quincena enero como la ideal para que los funcionarios tomen sus vacaciones, en medio de lo que sería el receso del Congreso antes de que se reanuden las sesiones extraordinarias, todo indica que en febrero.

Si bien no hubo, según pudo saber este diario, explicaciones del por qué del cambio, hubo quienes coincidieron en que las indicaciones del año pasado era “antiliberales” aunque “entendibles”. Pese al anuncio, Adorni no se tomará vacaciones en este primer verano como jefe de Gabinete, en tanto el presidente Milei tampoco lo haría, y seguiría así con su línea de no tomar recesos desde que se convirtió en jefe de Estado.

Milei saludó a los integrantes del gabinete y otros funcionarios Captura

Las recomendaciones de Adorni llegaron este miércoles en contraposición a lo sucedido el año pasado, cuando se les pidió a los ministros que evitaran ir a destinos lujosos del exterior. Una restricción que solo tuvo como excepción la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que cuando se comunicó la regla interna ya tenía todo reservado para llevar a sus nietos a Disney.

De hecho, cuando se comunicó la idea, Bullrich habló su situación con los hermanos Javier y Karina Milei, que entendieron su situación y la autorizaron personalmente. En tanto, el ministro Mariano Cúneo Libarona, de habituales veraneos en Punta del Este, debió evitar ese destino uruguayo y optó por quedarse en el país.

La de este miércoles fue la primera reunión de Gabinete encabezada por Adorni en su renovado rol dentro del gobierno. Del encuentro participaron por primera vez los designados ministros de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Defensa, Carlos Pestri, que en diciembre jurarán en reemplazo de Patricia Bullrich y Luis Petri, que van rumbo al Senado y Diputados, respectivamente.

También estuvieron la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara baja, Martín Menem y los ministros de Justicia, Cúneo Libarona; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Economía, Luis “Toto” Caputo; de Interior, Diego Santilli; de Desregulación, Federico Sturzenegger. Y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal.