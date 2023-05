Gabriela Cerruti criticó al “periodismo machista” por una nota sobre una supuesta pelea con Tolosa Paz en Brasil

escuchar

La portavoz del gobierno de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, criticó esta tarde una serie de notas periodísticas que cuestionaron a diferentes referentes mujeres del Gobierno Nacional. Aseguró que esas notas forman parte del “periodismo machista”.

Durante su conferencia de prensa semanal, Cerruti dijo: “Han aparecido notas de prensa absolutamente machistas, misóginas y agresivas con respecto a las mujeres que ejercemos algún cargo en la política o que participamos del debate político”.

“En la mayoría de los casos, están siendo escritas por periodistas de la década de los 90, un periodismo que creíamos que no se ejercía más”, dijo la portavoz, y sumó: “Hemos dado una pelea demasiado larga durante todos estos años para poder ejercer en libertad nuestra vocación por la política”.

En las últimas horas se publicó una nota que da cuenta de una discusión que habría protagonizado Cerruti con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, durante la gira presidencial por Brasil.

Cerruti recordó: “Hemos visto cómo se ha comparado a Cecilia Moreau con una enfermedad mortal [por los dichos de Baby Etchecopar], cómo se ha descalificado a Tolosa Paz por ser ‘madame de’, o ‘la mujer de’. Hemos visto cómo he tenido que explicar, algo que no voy a hacer de nuevo, por qué en una reunión de cuatro horas muy importante entre Argentina y Brasil, entre 14 varones, yo estaba con un traje rojo, este traje rojo... Tuve que explicar que estaba de rojo no para seducir al presidente de Brasil, sino porque me gusta el rojo”.

“Las mujeres no podemos ser tratadas o destratadas de la manera que sucede habitualmente”, dijo la vocera, y sumó: “Tenemos un compromiso con nosotras de poder convertir a la política en un lugar donde las mujeres podamos ejercerla sin ser víctimas permanentemente de la violencia machista. Creo que vivimos un momento complejo en el cual se suman varios fenómenos, porque hay violencia en general contra hombres y mujeres de la política en los medios comunicación. La violencia ejercida sobre las mujeres tiene características particulares, que tienen que ver con la violencia por ser mujeres y cómo nos comportamos”.

“ Yo no solo me vestí de rojo [según los artículos que Cerruti critica] sino que soy una loca que grita, que disputa y que es ambiciosa. Todos, casi diría, elogios para un varón. El caso más claro de violencia política es el que sufre la vicepresidenta de la Nación, porque, además, intentaron asesinarla. Pero es un caso de violencia política que se viene ejerciendo hace muchísimos años. Recuerdo que Hermenegildo Sábat mostraba dibujos de la vicepresidenta tachándole la boca y me distancié de él”, aseguró Cerruti.

La vocera luego recordó: “Los que casos que se acumularon en los últimos días son de dirigentas del Frente de Todos, pero también existen contra dirigentas de otros espacios políticos. Además, no tengo ninguna duda de que sufren la violencia machista dentro de esos espacios, porque es una forma de organización que tiene la política que le cuesta mucho aceptar, a pesar la ley de paridad. A pesar de las leyes que seguimos votando. En el momento en que se dan las discusiones, donde lo que está en juego son lugares de poder, ahí se ve que ninguna de esas leyes término de influir en el cambio de comportamiento de algunos”.

LA NACION

Temas Gabriela Cerruti