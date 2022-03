Gabriela Cerruti, sobre el silencio de la vicepresidenta por la deuda: “Cristina Kirchner tiene una dimensión histórica que no se pone en juego en una votación”

Después de que se lograra una convergencia con la oposición para que el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda llegue a la Cámara de Diputados esta tarde y -se supone- obtenga los votos necesarios para su aprobación, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, justificó en la rueda de prensa de este jueves el silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con base en la trayectoria política de la mandataria.

Al hablar sobre los reparos que surgen ante el pacto con el FMI en aquellas fuerzas que tienen como referente a la exmandataria, como La Cámpora, Cerruti articuló una respuesta donde dijo que iba a “poner su corazoncito”. Entonces, aseguró: “La vicepresidenta no tiene un espacio en particular, es la vicepresidenta y la líder histórica de una enorme cantidad de argentinas y argentinas que nos reenamoramos de la política durante su gobierno y el de Néstor Kirchner. Entendemos que [Cristina Kirchner] tiene una dimensión histórica que no se pone en juego en una votación”.

Cuando habló de las negociaciones que se aceitaron ayer con los referentes de Juntos por el Cambio para que den los números del “poroteo” de la votación, Cerruti no nombró a Cristina Kirchner como parte de esos idas y vueltas. Solo habló del presidente Alberto Fernández; del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; del conductor del bloque oficialista, Germán Martínez; y del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien delineó el proyecto en el Ejecutivo. Tampoco fue precisa cuando se refirió a cómo puede avanzar el proyecto en el Senado, la cámara que articula Cristina Kirchner.

“Soy hija de un chofer que decía nunca digas ‘qué buen viaje’ hasta que no estás de vuelta en tu casa’. Vamos a esperar a que se apruebe en Diputados primero y ahí empezaremos a preocuparnos por el Senado. Esperamos que con el nivel de consenso que han demostrado las fuerzas políticas esto pueda seguir funcionando así. Pero Diputados funciona de una manera y el Senado, de otra”, indicó.

Inmediatamente, la portavoz minimizó las fricciones internas y habló de un perfil moderado del presidente Alberto Fernández ante las resistencias kirchneristas, que incluyeron también una expresión ayer por parte del referente social Juan Grabois, quien anticipó que los legisladores del Frente Patria Grande -integrado al Frente de Todos- no acompañarán la iniciativa en el Congreso.

“El Presidente cree que cada uno tiene derecho de manifestar su opinión. Que a veces se encuentran consensos y acuerdos y, otras, se respeta a quienes no piensan igual que uno y no lo creen de una manera independiente, sino como una representación del espacio político que entiende la realidad, las decisiones, de otra manera”, planteó Cerruti, que dijo también: “En ese sentido vamos a seguir trabajando con la vocación de encontrar acuerdos hacia adentro y hacia afuera, para gobernar en conjunto. El Gobierno cree en la profundización de la democracia hacia afuera y hacia adentro de las fuerzas”.

Asimismo, aseguró que en la Casa Rosada “se respeta” a quienes se manifestaron contra el entendimiento con el organismo crediticio para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que se desembolsaron en la Argentina durante la administración macrista y aseguró: “El Frente de Todos es una coalición de gobierno donde se dan los debates y nos mantenemos unidos, construyendo y gobernando más allá o más acá de la posiciones con respecto a un tema o una ley en particular”.

Sin embargo, la portavoz puso el foco en que era tiempo de alcanzar un acuerdo con el FMI, a pesar de los matices de las distintas terminales del Gobierno. “Hay momentos en los que uno puede decir que está bien y mal. Hay momentos en los que uno tiene que dar las soluciones. Este momento es nuestro momento de dar una solución y esta es la mejor que estamos dando”, sostuvo.

Noticia en desarrollo