Ganancias. El Senado se prepara para que el proyecto sea ley en diez días

El proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias comenzará a tratarse este martes en el Senado, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y podría convertirse en ley dentro de diez días, el próximo 7 de abril.

Así lo anticipó el senador oficialista Carlos Caserio (Córdoba), presidente de Presupuesto y Hacienda, quien le confirmó a LA NACION que la intención es que, a más tardar, este miércoles se firme dictamen favorable a la iniciativa.

“El martes a las 12.30 vamos a reunir a la comisión. Me parece que, como no tiene inconvenientes, vamos a sacar dictamen. Si no es el martes, será el miércoles”, aseguró Caserio.

De esta manera, el proyecto que aprobó esta mañana la Cámara de Diputados obtendría dictamen favorable antes de los feriados por la Semana Santa y quedaría en condiciones de ser llevado al recinto a la semana siguiente.

El anuncio de Caserio le garantiza una rápida luz verde para acelerar el tratamiento del proyecto, ya que el oficialismo tiene mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sin embargo, el proyecto también cuenta con el respaldo de todo el arco opositor, tal como quedó demostrado con la votación casi unánime en la Cámara baja, por lo que no pareciera que vaya a encontrar obstáculos para convertirse en ley en los próximos diez días.