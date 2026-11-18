La lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que tiene al excamarista y abogado radical Ricardo Gil Lavedra como principal referente y cuenta con el respaldo de Daniel Angelici, se impuso este martes en las elecciones de representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y se quedó con dos de las tres bancas en juego, de manera que conservará su representación mayoritaria, en momentos en que el organismo tendrá un rol clave para la puesta en marcha del nuevo fuero laboral porteño.

Con las 30 mesas escrutadas, la lista ganadora obtuvo el 53,85% de los votos (5548 sufragios), seguida por Gente de Derecho, el espacio que encabeza Jorge Rizzo, con el 31,17% (3211 votos), que consiguió mantener su representación en el Consejo.

La lista ganadora llevó a Hernán Najenson en primer lugar e incorporará al organismo al propio Najenson y a Alejandra García, quien este año sucedió a Gil Lavedra en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y se convirtió en la primera mujer en presidirlo.

La tercera banca corresponderá a Andrea Campos, de Gente de Derecho, la agrupación que lidera Rizzo y cuenta con el respaldo de sectores del peronismo vinculados con Juan Manuel Olmos.

En los comicios votaron 10.303 de los aproximadamente 50.000 abogados habilitados para hacerlo, lo que representa una participación cercana al 23% del padrón.

De esta manera, el espacio que lidera Gil Lavedra consolida el predominio que comenzó a construir en la representación de los abogados porteños en 2022, cuando le arrebató la mayoría al sector que durante años encabezó Jorge Rizzo. En aquellas elecciones, Unidad en Defensa de la Abogacía consiguió cerca del 68% de los votos y obtuvo dos bancas, ocupadas por Genoveva Ferrero y Javier Concepción, mientras que Rizzo se quedó con la tercera.

“La lista Unidad en Defensa de la Abogacía ha hecho una vez más una gran elección. Quiero agradecer a todos los abogados o abogados que nos han apoyado y que nos plantea un enorme desafío para el futuro. Tratar de elegir a los mejores jueces, tratar de defender, como hemos hecho siempre, a la abogacía y mejorar el servicio de justicia”, dijo Gil Lavedra a LA NACION.

Alejandra García

“Este respaldo nos compromete a seguir trabajando como lo venimos haciendo desde el Colegio, con acciones concretas, defendiendo nuestros derechos y exigiendo el respeto de nuestros honorarios. Tenemos por delante un desafío: la organización de la nueva Justicia del Trabajo de la Ciudad”, dijo García.

La lista de La Libertad Avanza, encabezada por Diego Carbone, quedó en tercer lugar, con el 11,02% de los votos (1135 sufragios), y no consiguió representación en el organismo. Sin embargo, mejoró su desempeño respecto de las recientes elecciones de representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura de la Nación, en las que había obtenido cerca del 7 por ciento.

En cuarto lugar quedó Los que Vemos el Colegio, la lista encabezada por Eduardo Awad, con apenas 291 votos (2,82%).

La elección se produjo en un contexto especial para la Justicia porteña, que afronta una ampliación de sus competencias con la creación del nuevo fuero laboral. El Consejo, integrado también por tres representantes de los jueces y otros tres de la Legislatura, tendrá un papel central en su puesta en funcionamiento e intervendrá en la selección de 16 magistrados: diez jueces de primera instancia y seis camaristas.

La elección también definió la integración del Jurado de Enjuiciamiento. La lista Unidad consiguió cinco de los ocho lugares: Gil Lavedra, Paula Oliveto, Manuel Izura, Jimena de la Torre y Ezequiel Cassagne.

Gente de Derecho, el espacio de Rizzo, obtuvo dos lugares, Sebastián Sáez y María Agustina Elías, mientras que Abogados por la Libertad, la lista vinculada con La Libertad Avanza, consiguió el restante, que ocupará Eduardo Gerome.