El Gobierno evitó responderle a García Cuerva y calificó su homilía como “crítica, pero componedora”

El presidente Javier Milei caminó sonriente y raudo hasta saludar al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que lo esperaba en la nave central de la Catedral Metropolitana. Una hora después, y ya finalizado el tedeum por el 25 de mayo, el Presidente saludó con la misma efusividad al arzobispo porteño, casi como si no hubiese escuchado la homilía, en la que el sacerdote habló de la importancia del “diálogo y el encuentro”, fustigó a los “haters” y el “terrorismo de las redes”, pidió “empatía” y criticó a quienes “arengan la polarización”.

Luego de la participación en el tedeum, y a tono con la actitud presidencial, la directiva oficial fue no criticar ni acentuar las diferencias con la Iglesia, luego de distintas reuniones de acercamiento y la posibilidad tangible de una visita del papa León XIV en noviembre próximo.

“El discurso fue bueno. Con la Iglesia está todo bien”, afirmaron cerca del Presidente minutos después de culminada la ceremonia religiosa, que tuvo un capítulo adicional con el Presidente y los ministros entonando el himno, en el escenario montado en la puerta del Cabildo.

Desde la Casa Rosada reiteraron, como venían haciéndolo, que la preocupación de la Iglesia por la situación social tuvo respuesta en las políticas del Gobierno. “La pobreza está bajando considerablemente”, repitieron en un despacho que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Destacaron, como dato agregado, que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (ausente en el tedeum) está en Roma para participar de la audiencia de los miércoles que ofrece el papa León XIV, siempre con la expectativa de que se confirme (a mediados de junio) su paso por la Argentina en una gira que, en principio, incluirá a Perú, Paraguay y Uruguay.

“Fue un discurso componedor, ante todo. Crítico, pero sin espacio para interpretaciones fuera de contexto”, sostuvo un secretario de Estado con injerencia en cuestiones del clero. Y agregó: “Se nota un cambio de Papa, allí hay un puente”, puntualizó el funcionario. “Esta es una Iglesia que quiere trabajar, y que no está identificada políticamente”, subrayó otra fuente oficial.

En relación con las alusiones de García Cuerva a sectores como los discapacitados y los jubilados, fuertemente afectados por las políticas oficiales, y su referencia a las “palabras de odio”, varios de los consultados prefirieron no opinar. Otros reconocieron que el tono fue “crítico”, pero “no endilgando responsabilidad, porque esto no es nuevo, sino invitando a abordarlo en conjunto”, interpretó otro funcionario. En consonancia con el cuidado del vínculo, las cámaras de la transmisión oficial eligieron no enfocar al Presidente en los tramos más críticos de la homilía de García Cuerva, y solo lo hicieron en un par de oportunidades.

Conciliador

Por lo pronto, el Presidente ensayó algunos gestos adicionales de cordialidad. El más notorio fue el que tuvo con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a quien dedicó efusivos abrazos al cruzárselo en distintos momentos de los festejos. La imagen contrastó con aquel desaire del año pasado, en el mismo sitio, que dejó a Macri con la mano extendida en el aire, al lado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que esta vez no fue invitada.

Milei también tuvo especial cuidado en tener a su lado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, acusado por el asesor presidencial Santiago Caputo de estar detrás de la cuenta de la red social X @PeriodistaRufus, desde la que salían críticas al propio primer mandatario. Con Caputo hubo un abrazo antes de ingresar, aunque el asesor quedó lejos de las primeras filas, al igual que la senadora Patricia Bullrich, a quien también Milei saludó, ya en el balcón de la Casa Rosada y antes de la reunión de gabinete en las que intentó aplacar las tensiones internas.