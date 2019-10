Gerardo Milman: "A Axel Kicillof lo veo reculando en chancletas"

"Ahora Kicillof recula en chancletas", Gerardo Milman responde a declaraciones sobre narcotráfico 07:50

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2019 • 02:34

El jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, les respondió a Axel Kicillof y a Juan Grabois por sus dichos sobre el narcotráfico, y destacó que hay una incongruencia entre el Código Penal y la Justicia en torno a esta problemática.

El candidato a gobernador de Buenos Aires había señalado, en una entrevista con Luis Novaresio, que hay gente que vende drogas porque se quedó sin empleo. En tanto, el dirigente social había dicho: " Si a mí me hubiese tocado la situación de juntar cartones, yo voy de caño".

En una entrevista con Mesa Chica, el programa de LN+, Milman le respondió a Grabois y atribuyó esa declaración a "un problema de formación". Luego, apuntó contra Kicillof: "Lo veo reculando en chancletas porque ahora está diciendo que se lo dijo un padre de la villa Carlos Gardel y que sí va a pelear contra el narcotráfico. Se dio cuenta que usó una frase que no fue productiva ni para su propia campaña".

Además, Milman destacó que el Gobierno intervino en esa villa con las fuerzas federales y llevó a cero la cantidad de homicidios, mientras que antes ese era un lugar "muy crítico" en cuanto a este tema.

Tal como sostuvo, las fuerzas federales deben seguir la ley. "El Código Penal dice que el consumo está penalizado y tenemos un fallo de la Justicia que dice que hay que despenalizar el consumo", señaló. Y enfatizó: "Hay una incongruencia entre la práctica de la Justicia y el Código Penal, y eso hay que ponerlo en concordancia".

"¿Fueron por los narco grandes o por los perejiles?", le preguntó el periodista Pablo Fernández Blanco. "Fuimos por ambos porque el Código Penal te obliga", respondió el invitado. Milman explicó que de los 80 mil detenidos por narcotráfico en la Argentina, unos 30 mil son por consumo y dijo que esos "entran por un lado y salen por el otro porque así lo interpreta la Justicia a partir de un fallo de la Corte".

Al ser consultado sobre si habría o no que despenalizar el consumo personal, opinó: "No sé si la Argentina es, con un 35% de la sociedad bajo de la línea de pobreza, el mejor país del mundo para que [la población] mate sus penas consumiendo drogas ni tomando alcohol. Las adicciones no son buenas, traen problemas de salud pública y gastos a un Estado que no está en condición de afrontarlos".

LN+, ahora también en Cablevisión (19 analógico y digital, 618 HD y Flow), Telered, DirecTV, TDA, Telecentro Digital, Antina y Supercanal