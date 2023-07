Gerardo Morales dijo que el gobierno de Mauricio Macri no fue exitoso y apuntó fuerte contra Patricia Bullrich

escuchar

A días de que el precandidato a presidente de Pro Horacio Rodríguez Larreta dijese que el modelo de gobierno de Mauricio Macri “fracasó”, su compañero de fórmula, el radical Gerardo Morales, afirmó que la gestión del expresidente no fue exitosa y apuntó fuerte contra quien será su competidora en las próximas elecciones, Patricia Bullrich, a la que cuestionó por querer forjar una alianza parlamentaria con el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Consultado en Radio Mitre respecto de la apreciación del jefe de Gobierno porteño sobre el modelo de Macri -que según Larreta es el que propone replicar Bullrich-, Morales respondió: “Que hayamos dejado el Gobierno en el 2019 y haya vuelto el kirchnerismo no fue un éxito. Yo me siento parte de eso, de que hayamos sido responsables de que lo peor de la política argentina haya vuelto”.

Tras ello, desarrolló: “Nosotros fuimos una gestión que hizo cosas bien e hizo cosas mal. Obviamente que marcamos un rumbo. Mauricio Macri lideró el proceso y si perdimos la elección es porque hay cosas que hicimos mal, pero nos incluimos en esa crítica”. No obstante, aclaró que su fórmula no gestionaría de igual forma que el expresidente y de resultar la más votada y en ese sentido ejemplificó: “Sacamos el cepo y tuvimos que volver a ponerlo. Las transformaciones tienen que ser sustentables (...) Lo que necesita el país es liderazgo, capacidad y experiencia en gestión, y liderar no es andar a los gritos haciéndose el bravo, sino tener capacidad de dialogar y de reconocer que a veces se hacen las cosas mal y corregir rumbos”.

Después, Morales puso el foco en su competidora por la presidencia -junto al radical Luis Petri- y aseguró que las encuestas hablan de un “empate técnico” entre la fórmula de Bullrich y la que él integra junto con Larreta. “Cabeza a cabeza va a estar esta elección”, sostuvo y se diferenció: “Nuestro sector es la expresión de la amplitud y la musculatura que necesita el nuevo gobierno”.

A continuación, al radical le preguntaron si no la favorecía a Bullrich ante la opinión pública su discurso “de ir con el látigo y de no hablar, como le achaca a Larreta”. Entonces, contestó: “Pero ella misma plantea el diálogo. Planteó que va a acordar con Milei. Para nosotros ese no es el camino y ahí hay un punto de diferencia. Nosotros no estamos de acuerdo con que en el diálogo acordamos una ley para la venta de órganos, o para la libre portación de armas, o para privatizar la educación pública, o la salud pública, o eliminar el Banco Central, lo que no se puede hacer porque lo impide la Constitución. Para nosotros ese no es el camino. Entonces, creo que tanto Mauricio Macri como Patricia se equivocan en ese marco de alianza para la gobernabilidad y no lo compartimos”.

“Que él se explique por sí mismo”

También esta mañana, en el marco de un acto de su espacio, Bullrich habló con los medios y se refirió a algunas de los proyectos legislativos que buscará impulsar si llegar a ocupar el sillón de Rivadavia.

“Vamos a mandar leyes muy concretas por la independencia del Banco Central para dejar de emitir, porque cada vez que uno emite el billete que uno tiene en el bolsillo vale menos. La primera preocupación fundamental para cuidar a la gente y poner orden en la economía va a ser equilibrio fiscal para poder bajar la inflación. Bajando la inflación, los argentinos van a empezar a respirar”, subrayó la exministra de Seguridad de Macri como “primera medida fundamental” de su gestión.

Luego y consultada específicamente acerca de los dichos de Larreta respecto de que su gobierno sería “el mismo” que el de Macri, se limitó a decir: “No tengo nada que decir. Que él se explique por sí mismo”.

