Gerardo Morales redobló la apuesta y dijo que Mauricio Macri entorpece la carrera de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

Después de publicar una carta en Twitter con la que se quejó porque el expresidente Mauricio Macri dijo que Hipólito Yrigoyen fue el “origen del populismo”, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hoy volvió a cargar las tintas contra el referente de Pro, a quien tildó de ser “irresponsable y egoísta”.

Aseguró, en ese sentido, que Macri busca “centralidad para ser candidato” de cara a las elecciones para la Casa Rosada en 2023 y que con esa manera de actuar “entorpece” la carrera política de la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pese a que ninguno de los dos confirmó su postulación, ambos se vislumbran como los posibles presidenciables.

Tras considerar que Macri debería pedirle disculpas al radicalismo, Morales aseguró que no va a “dejar pasar la agresión” contra Yrigoyen y planteó en Radio Metro: “Es una actitud de Mauricio que debiera rever, de bastante irresponsabilidad y que denota algún egoísmo que debiera analizar”.

Entonces dijo: “Mauricio debiera ocupar un rol más lateral, ha sido presidente, puede aportar de mejor forma a Juntos por el Cambio. Las actitudes que él genera buscando centralidad para ser candidato entorpecen, por ejemplo, las expectativas o la carrera política de algunos emergentes del mismo Pro, como Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta”.

El titular del radicalismo -que ya expresó sus intenciones de ser candidato a presidente el año próximo- entendió que esta postura del exmandatario también atenta contra los postulantes de su fuerza política y, en ese mismo sentido, consideró que la “posición personal” de Macri no ayuda a Juntos por el Cambio, ni a Pro.

“Los emergente de la renovación en Pro son Horacio y Patricia, y lo único que hace [Macri] cuando busca centralidad él es obstaculizar el crecimiento de los dos. Tiene una actitud irresponsable, debería pararse en otro lugar”, insistió Morales, que supo ser uno de los socios de Macri cuando pasó por el Gobierno, entre 2015 y 2019.

Incluso, en sus tuits ayer, el gobernador de Jujuy le pidió al exmandatario que “diga concretamente” si su intención es romper Juntos por el Cambio y buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha. Hoy volvió a solicitarle lo mismo.

Hay que buscar construir un programa de gobierno, lo venimos haciendo bien en la mesa de Juntos por el Cambio”, sostuvo Morales

“No me queda otra conclusión que ver en Mauricio una actitud de ataque injustificado hacia el radicalismo, que tiene que parar. Porque la grieta no sirve y tampoco sirve buscar una grieta en Juntos por el Cambio, que tiene que estar más unido que nunca”, expresó Morales, quien aseguró que tras sus reclamos al antes mandatario, varios dirigentes de Pro se comunicaron con él. “Más de los que te puedas imaginar”, deslizó.

“No sé por qué de vez en cuando se le salta la chaveta a Mauricio en contra del radicalismo”

Esta mañana, el jujeño volvió también sobre la “mala intención” o el “error histórico” que tuvo Macri en relación con Yrigoyen, y enfatizó que eso tiene que ver con una “tendencia de ataque al radicalismo” que, según él, trae desde hace un tiempo el expresidente.

“El concepto de populismo se usa para descalificar, es una descalificación y un agravio que no puedo dejar pasar. El populismo refiere a la forma de gobernar irresponsable, buscando votos sin importar las consecuencias de decisiones no medidas. Esa no fue la característica de Yrigoyen, que fue un estadista”, se quejó Morales, que recordó: “El mismo Mauricio en los actos de la Casa Rosada habló todo lo contrario”.

Convencido de que Juntos por el Cambio debe trabajar en un plan de gobierno que lime las asperezas y zanje las diferencias de visión -dijo, por ejemplo, que él no está de acuerdo con la dolarización y con la “tendencia al modelo neoliberal”-, Morales afirmó: “No sé por qué de vez en cuando se le salta la chaveta a Mauricio en contra del radicalismo, el concepto es que pare un poco”.

En tanto, desoyó las críticas del ala más dura de Pro, que salió a bancar a Macri después del hilo de tuits que él compartió ayer. “A los que se dicen halcones, que son bastante necios, nada. Hay que buscar construir un programa de gobierno, lo venimos haciendo bien en la mesa de Juntos por el Cambio”, sostuvo.