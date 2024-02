escuchar

Tras la detención y posterior liberación de dos hombres que tuitearon sobre una supuesta infidelidad por parte de la esposa de Gerardo Morales, el exgobernador de Jujuy justificó la apertura de la causa y dijo que es por “organizar, planificar, difundir y alterar la identidad de una niña de dos años y por lesiones psicológicas por violencia de género” contra su mujer Tulia Snopek. Además, apuntó contra la organización Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, por crear “esta mentira”.

“Se trata de un delito grave. Por lo que pasó se simplifica que la situación de dos personas tiene que ver con un tuit. Es una exageración que no tiene sentido. No se conoce la causa y se habla sin saber”, explicó el exmandatario en diálogo con Radio Mitre.

Nahuel Morandini fue arrestado porque publicó un tuit en el que sostuvo que: “Uno de los Tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador”; y Roque Villegas, porque reposteó en su cuenta de Facebook mensajes sobre la supuesta infidelidad de Snopek. Después, en Jujuy se viralizaron rumores que daban por cierta esa relación o que ponían en duda, muchos en tono jocoso, la paternidad de Morales (tiene una hija de dos años con Snopek).

Este fin de semana ambos fueron liberados pero todavía no se levantó la orden de detención contra una tercera acusada.

Ante esto, Morales indicó que hay un grupo de WhatsApp de “por lo menos 13 personas con algunos textuales de los que surgen que intentaron instalar una infidelidad” de su mujer. Con voz quebrada, el exgobernador se preguntó: “¿Qué le digo yo a mi hija de dos años que empieza el jardín la semana que viene de acá a dos años? ¿Qué le digo cuando me pregunte quién es el padre? Cuando vaya al secundario, ¿cómo resuelvo la situación? ¿En qué va a terminar la salud psicológica de mi hija después de semejante delito que se ha cometido?”.

En ese sentido, aseguró que el daño causado es “irreparable” y que Snopek está con tratamiento psicológico. “Es grave lo que han hecho con mi mujer, volvimos de vacaciones, ella no quería volver, no quería ir a trabajar, no quería ir a ninguna reunión, está en tratamiento psicológico, la saña misógina de personas que siguen generando un daño irreparable sobre una mujer no se entiende”, dijo. Y agregó: “Querían hacerme daño, ‘la banda’ me lo hizo, se lo hizo a mi familia, cometió un delito”.

Tras ello, denunció que Morandini forma parte de la organización política Tupac Amaru, a la que también pertenece Sala. “Participaron del cumple de la hija de Milagro la mayoría de este grupo, ellos mismos pergeñaron, hacían las reuniones por el intento de golpe de Estado”, dijo el exgobernador en referencia a las protestas de junio de 2023 contra la reforma constitucional que derivaron en incidentes. “Morandini forma parte de una banda que se ha dedicado a crear esta mentira, dicen que mi mujer se accidentó con un músico el 6 de octubre, el 5 de octubre yo me interné junto a ella, ella estuvo conmigo el 6, el 7 y el 8″, explicó.

También apuntó contra Lucía González, según él la arquitecta, que sigue implicada en la causa y cuya orden de detención la Justicia se negó a levantar: “Es la que arma la mentira, la dueña de la versión, en complicidad con Morandini, su esposa y otros miembros de esa infamia”.

Luego, continuó justificando el arresto de ambas personas. “El derecho a la expresión es el derecho a la opinión. El derecho de los niños cuando está en colisión con la libertad de expresión está por encima. Las personas deben hacerse responsables por los actos que hicieron. No hubo dos tipos presos por tuitear. ¿Quién es la víctima acá? ¿Morandini? ¿Y mi hija?”, preguntó.

Noticia en desarrollo

LA NACION