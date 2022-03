Gerardo Morales, le respondió a Mauricio Macri: “No es mi jefe, y reivindica al neoliberalismo cuando nosotros estábamos en otro lado”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le respondió al expresidente Mauricio Macri, quien cuestionó al mandatario provincial al decir que “tensiona” la coalición de Juntos por el Cambio. “Mauricio es jefe del Pro, pero no del radicalismo, no es mi jefe”, enfatizó Morales, y añadió que -como presidente de la UCR- él no puede “dejarle pasar” ciertas expresiones al exjefe de Estado, como su reivindicación del neoliberalismo.

En una entrevista con TN, Morales destacó que Macri “ayudó mucho a Jujuy”, manifestó su agradecimiento hacia él y sostuvo que “el pueblo jujeño debe estar agradecido” con el expresidente, pero -de todos modos- reconoció que tienen diferencias.

En relación a esto, se refirió a las declaraciones de Mauricio Macri, quien al hablar del gobernador de Jujuy, había señalado: “Todos los curas tienen derecho a ser papas, pero él tiene que encontrar la manera de hacerlo sin tensionar tanto la unidad de la coalición”.

Al respecto, Morales sentenció: “Yo planteo las cosas que veo que están mal, y eso no le gusta al Pro”. En ese sentido, proyectó contundente: “El Pro venía comandando la coalición de Juntos por el Cambio y eso ya no va a ocurrir”. Y remató: “Mauricio es jefe del Pro, pero no del radicalismo, no es mi jefe”.

Además, redobló la apuesta y sostuvo que “lo que tensionan son actitudes o expresiones de un referente tan importante como él, que acaba de ser presidente y, si bien no es mi jefe, es una de las opiniones más importantes de Juntos por el Cambio”.

“Mauricio hace una revisión histórica, reivindica a Menem y al neoliberalismo de la década del 90, pero ahí estuvimos en espacios diferentes, él estaba en otro lado”, señaló el dirigente jujeño. Y añadió: “Uno de los reproches, que se lo dije al propio Mauricio y al Pro, es que resulta que éramos el equipo maravilla, el mejor de todos los tiempos, y mire cómo nos fue. Hicimos cosas bien, pero también cosas mal por eso la gente votó en contra. No es que el pueblo se equivocó”.

Sobre ese punto, sumó que “el radicalismo forma parte de la votación” y todos los que forman parte de ese espacio tienen “la vocación de fortalecerlo”. Sin embargo, aclaró: “Tenemos que hacer las cosas bien. No vamos a llegar amontonados o sin plan en 2023 si nos toca llegar al Gobierno, pero si Mauricio reivindica el neoliberalismo mi obligación es decirle lo que pensamos. Si hacemos la revisión a la década de 90, estuvimos en lugares distintos. La actitud que debe tener él para que no se generen tensiones es la de mirar para adelante”.

“Decir que las ideas y los principios de Alfonsín no tiene vigencia es algo que no compartimos. Es lo que nos permitió recuperar la paz, la Justicia, la verdad y la democracia. Entonces, hay algunas expresiones de un dirigente tan importante como Mauricio que deberían ir por otro lado; y yo, como presidente del partido, no las puedo dejar pasar. Si las hace públicas, debe tener una respuesta pública”, concluyó.