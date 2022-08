Gerardo Morales se refirió al escándalo de “Shakira” y acusó a Milagro Sala de ser violenta con las mujeres

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se refirió hoy a los avances en la causa contra Milagros Sala y aseguró que los nuevos testimonios de los arrepentidos, en referencia a Mirta “Shakira” Guerrero y un segundo, “son irrefutables”. Asimismo dijo que dan cuenta también de una realidad violenta y de la violencia de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru contra las mujeres.

“Los testimonios de Shakira son irrefutables”, indicó el funcionario respecto de las confesiones que hizo públicas Guerrero, conocida como “Shakira”, el domingo en el programa PPT. “Además de alguna otra información que parcialmente conocemos, por la declaración que ha hecho se habrían hecho más aportes que complican mucho más la situación y desnudan una realidad que hemos vivido en Jujuy con más de 15 años de corrupción y violencia”, apuntó en Radio Mitre.

Morales señaló además lo aportado por un segundo arrepentido y dijo que es escandaloso “el viaje de 16 militantes de la Tupac con 10 mil dólares cada uno, que apenas llegaban le devolvían la plata a Milagros Sala”.

Por otra parte, la cuestionó en duros términos: “Los dirigentes sociales deberían plantearse lo mal que los ha hecho quedar [Sala] porque además de robarle al pueblo, estos hechos grafican lo que ha pasado en Jujuy. Quien no ha vivido aquí no sabe la violencia que hubo, a la que hay que sumarle la violencia contra las mujeres, la violencia de género por parte de la propia Milagros Sala”.

Tras ello agregó: “La propia [Elizabeth] Gómez Alcorta, que es la ministra de la Mujer, ha sido su defensora cuando Sala ha cometido tantos delitos y ha violentado a las mujeres”.

Luego de hacerse públicos los testimonios de Guerrero, Sala afirmó que cree que su ex colaboradora es “una víctima de [Gerardo] Morales” y dijo que el Gobernador de Jujuy compró testimonios contra ella y su organización.

Consultado en el programa radial de Eduardo Feinman sobre esa acusación, Morales dijo: “Dicen cualquier cosa, no pueden esconder la realidad, es lo que le pasa a Cristina [Fernández, sobre la causa Vialidad] y lo que le pasa a Milagro Sala”.

Los chats entre Morales y Elisa Carrió

Por otra parte, Morales fue consultado acerca de un supuesto intercambio de mensajes por WhatApp que habría tenido con Elisa Carrió, tras las acusaciones de la líder de la Coalición Cívica contra él y otros integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) a quienes apuntó que hacían “negociados” con el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Lilita [Carrió] se excedió, ya hablé varias veces con ella, en JxC estamos mejor de lo que aparece en los medios, estamos enfocados en el plan del gobierno, en ordenar las cosas”, dijo. “No nos van a comparar con el Frente de Todos, hemos tenido una actitud responsable con el país, con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Hicimos silencio de manera respetuosa cuando renunció el ex ministro de Economía Martín Guzmán, cuando asumió Silvina Batakis y luego Sergio Massa”.

Feinman, entonces, hizo referencia a unos mensajes que le habría enviado el Gobernador a Carrió y cuya existencia trascendió en los últimos días. En esos chats, Morales le habría dicho a la dirigente que “es la Cristina de JxC” (en referencia al papel de la vicepresidenta en la crisis del FdT) y que su visión de la honestidad es “unilateral” porque no habla de “los negociados en el Paseo del Bajo y en la Ciudad”, en referencia a la Ciudad de Buenos Aires y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

“Ya cualquiera edita los chats y cualquiera me hace decir cualquier cosa, de modo tal que no me hago cargo”, dijo. “Hablé de manera privada con ella hace siete días, no me hago cargo de las ediciones que se están haciendo. No quiero hablar de los chats, algunas cosas les dije”.

Ante la repregunta de si él le habló del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad de Buenos Aires, contestó: “No, de eso no. Hay muchas ediciones, le dije que su actitud podía romper JxC, eso sí lo dije, pero no quiero hablar más sobre algo que ha sido en privado con ella”.