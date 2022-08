Polémica por una entrevista a Milagro Sala en la TV Pública, en medio de nuevas acusaciones en su contra.

Luego de que la TV Pública pusiera al aire este lunes por la noche una entrevista con Milagro Sala, en medio de nuevas acusaciones en su contra, referentes de la oposición repudiaron la defensa de la exlíder de la Tupac Amaru en el canal estatal y cuestionaron de “pérdida de objetividad e independencia” a las autoridades responsables.

Sala fue acusada este domingo por su excolaboradora Mirta Guerrero, apodada “Shakira”, de quedarse con dinero que debía utilizarse para obras que tenía a cargo la organización Tupac Amaru. Dijo que su excompañera es “una víctima” del gobernador jujeño, Gerardo Morales, al que acusó de comprar testimonios en su contra, como el de Guerrero, que fue entrevistada por el periodista Jorge Lanata en su programa PPT.

En medio de las acusaciones, la dirigente social fue invitada al programa “Desiguales”, en la TV Pública, pero lo que despertó la indignación de la oposición fue el despliegue que se realizó en redes sociales para difundir la entrevista.

“Hoy a las 21 Milagro Sala habla en exclusiva en Desiguales”, anticipó el canal público en Twitter. Poco después de que el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello, confirmara que un segundo arrepentido aportó documentación que complementa las acusaciones de “Shakira” contra Sala.

HOY a las 21:00 Milagro Sala habla en exclusiva en #Desiguales. Mirá el programa con @lulitru y @carusopablo en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/hUCgVCSiIY — Televisión Pública (@TV_Publica) August 15, 2022

A la espera de la dirigente jujeña, el zócalo de la TV Pública informaba: “La sugestiva reaparición de Shakira Guerrero”. Para introducir a Sala, la conductora del ciclo político, Lucila “Luli” Trujillo comenzó: “Nos interesa conocer de primera mano qué opina y qué tiene para decir Milagro sobre esta situación”. Y antes de cederle la palabra, compartió una opinión: “Qué particular que en la Argentina se aplaude a un gobernador por meter preso a alguien. Yo siempre entendí que el que mete preso o no a alguien es un juez o una jueza. El Poder Judicial, no el Ejecutivo de una provincia. Pero quizás es una equivocación mía”.

Sala, quien cumple con prisión domiciliaria a causa de una condena a 13 años por el desvío de 60 millones de pesos destinados a planes sociales, conversó durante casi media hora con la TV Pública y volvió a defenderse de las acusaciones. También, reforzó sus dichos sobre que “Shakira es una víctima del gobernador Morales”.

Milagro Sala aseguró que existe una relación estrecha entre el gobernador de Jujuy y los servicios de inteligencia: "La AFI funciona en la casa de Morales". Sumate a #Desiguales en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/YsmYjrxsWw — Televisión Pública (@TV_Publica) August 16, 2022

Durante el intercambio en la TV Pública, y ante una nueva mención de Morales, Trujillo le planteó: “Milagro, cuando te escucho digo ¿por qué creés que te odia tanto? Digo, porque ya pareciera que hay una cuestión personal, que va más allá de una ideología política, más allá de la obra o no, que debe investigar la Justicia”.

Por la mañana, la acusada desmintió en declaraciones a la radio El Destape las nuevas acusaciones en su contra y las atribuyó a presiones del gobierno provincial. “Lamentablemente, ‘Shakira’, por necesidad o no sé por qué, entró en esa. También es víctima de Morales, del apriete que hace continuamente”, había dicho.

Sala cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa “Pibes Villeros” por la que fue condenada a 13 años de prisión; la sentencia fue apelada y desde marzo de 2020 está pendiente de resolución en la órbita de la Corte Suprema.

Repudio de la oposición

Ante esta nueva entrevista, y en medio de la polémica, el director de Radio y Televisión Argentina S.E. por la oposición, Cristian Larsen, se expresó al respecto y calificó que el canal público “perdió todo tipo de objetividad”.

“Más de media hora de utilización de los medios públicos para defender a una delincuente violenta y que lucraba con la necesidad de los jujeños. La Televisión Pública perdió todo tipo de objetividad; transformaron a los medios públicos en auténticos aparatos de propaganda del Estado”, dijo el dirigente del PRO, y continuó: “Como director de la TV Pública en representación del PRO insto a las actuales autoridades a adecuar la programación del canal a la de un medio público, objetivo e independiente del poder político de turno”.

Cómo Director de la @TVPublica en representación del Pro insto a las actuales autoridades a adecuar la programación del canal a la de un medio público objetivo e independiente del poder político de turno. https://t.co/FH63NOvMVR — Cristian Larsen (@CristianGLarsen) August 16, 2022

Otro de los referentes de Juntos por el Cambio que cuestionó la aparición de Sala fue el extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, quien manifestó: “La TV Pública perdió todo recato, es un órgano de burda propaganda oficialista. Escandalosa defensa de la condenada y violenta Milagro Sala realiza el programa #Desiguales que es el nuevo 678. No existe la mínima objetividad. Lufrano deberá dar explicaciones en el Congreso”.

Lufrano deberá dar explicaciones en el Congreso. https://t.co/E0q0kK3WR7 — Hernán Lombardi (@herlombardi) August 16, 2022

Sus palabras tuvieron como destinataria a Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina S.E, quien se vio envuelta en varios escándalos que hubo en la TV Pública y en Radio Nacional a lo largo de su gestión.