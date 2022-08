Elisa Carrió: “Cristina termina presa o con prisión domiciliaria”

Elisa “Lilita” Carrió dialogó este martes con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en el pase que ambos periodistas tienen en LN+. Al ser consultada sobre el destino de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la exdiputada aseguró que la vicepresidenta “va a terminar presa o con prisión domiciliaria”. En otro momento de la charla, aseguró que “la impugnación que hace Cristina al fiscal y al juez es para reírse” y subrayó: “Creo en la decencia del tribunal y del fiscal Luciani”.

Lilita Carrió habló de varios temas en el habitual pase de LN+ entre Viale y Feinmann. En el momento de analizar el juicio que está atravesando Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad, dio su contundente opinión. En especial, cuando el conductor de +Realidad le preguntó: “¿Para vos Cristina va a terminar presa o con prisión domiciliaria?”. “Seguro”, respondió la exdiputada por la Coalición Cívica. “Es que Vialidad, lo dije desde 2008, es la causa donde las pruebas (están). Lo único que le hubiera faltado al juez de primera instancia era allanar y tomar los expedientes. Tuvo que llegar (Javier) Iguacel (Director de Vialidad en el gobierno de Mauricio Macri) para tomar los expedientes y darlos”.

Elisa Carrió dialogó con Jonatan Viale y Eduardo Feinmann en el pase de LN+

“O sea, Cristina para usted sin dudas es la jefa de una organización criminal, la jefa de una banda criminal que tenía un plan sistemático de saqueo”, indagó Feinmann. “Nosotros lo dijimos así. Sí”, respondió Carrió y añadió: “Organizado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina. El organizador ha sido Néstor Kirchner, pero no ha sido solo en la obra pública. Lázaro Báez es Kirchner, es un empleado de Kirchner. Después, ella continúa. Yo, cuando muere él, pienso que ella puede dejar la práctica, sinceramente”.

“En un momento se llegó a decir que a ella le daba asco eso”, intervino Feinmann. “¿Se acuerdan cuándo decían que le tenía asco a De Vido, que no lo quería a Lázaro? En 2011. Muy bien. Pero ella continuó todo”, siguió Carrió.

“Y hay mucho blanqueo a fines de 2008 porque no hay salida, gente de adentro de la AFIP ya lo tienen acorralado. Es todo tan evidente, las transferencias son más claras”, dijo, y luego se refirió al hijo de Cristina y Néstor Kirchner: “Yo lamento por Máximo, pero va a ser responsable penalmente, porque eso es una orden de su padre”. “Pero Máximo ya era grande”, añadió Viale. “Bueno, pero vive un microclima terrible. Tiene que tener su sanción, pero yo no hablo de los hijos. Sufro mucho los hijos delincuentes de padres delincuentes de la Argentina”.

La llegada de Massa a Economía: “Van a salir riquísimos”

Luego, Carrió habló sobre la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía y sobre la presencia de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano en los círculos del poder. “Manzano es amigo del Coti Nosiglia. ¿Quién va a salir de todo esto riquísimo en un año? Se los digo a todos para que sepan cuando pagan la luz... Vila, Manzano, Mauricio Filiberti ‘Mr. Cloro’, Massa. Porque eso es AYSA, y AYSA es una caja, y es Malena Galmarini”. Ante eso, Feinmann preguntó: “¿Filiberti es el dueño de AYSA?”. A lo que la exdiputada apuntó: “No, el verdadero dueño es (José Luis) Lingeri”.

A continuación, a Carrió le preguntaron por el negocio del litio. “El litio está cerrado en Catamarca por Vila y Manzano, y en Jujuy. Les falta Salta. Pero como el gobernador de Massa, a quien apoyaba Frigerio, es Massa, en consecuencia ahora tienen Salta. Además compraron Edenor. Pero ni esa empresa ni Edesur le pagan a Camesa. ¿Y quién paga el gas? Los dólares que se van del Central”, dijo y, ante la pregunta de Jony Viale sobre si se trataba de capitalismo de amigos, aseveró: “Obvio, es más grave”.

“La sociedad argentina va a sufrir mucho, mucho más que esto. Señores, no tenemos reservas, porque el dólar libre es 300, no es otro. ¿Qué dice el campo? ¿Todo se fija por dólar libre y yo tengo que vender la soja o el maíz al dólar que me fija el Gobierno y además con retenciones? Lo que dice Cavallo ayer no tiene solución sensata”, dijo. Mientras tanto, al referirse a la llegada de un tarifazo, recordó: “En el Gobierno de Macri yo discrepé, porque no creo en los tarifazos que de un mes a otro te suban 200%. Pero sí en seis cuotas, que uno vaya previendo que tiene que consumir menos, que el otro mes viene más... porque el sistema capitalista es también para los consumidores, y vendrá el triple, porque ya están poniendo cualquier cosa”.