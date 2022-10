Gerardo Morales: “Voy a ser candidato a presidente: Horacio, Patricia y Mauricio me pueden acompañar”

CÓRDOBA.- “ No tengo ningún problema en que me acompañe algún dirigente de Pro como candidato a vicepresidente. Horacio, Patricia, si me quieren acompañar, tienen la puerta abierta. Mauricio (NR: Macri) también … Tendríamos que charlar un poco, pero lo aceptaría. Voy a ser candidato a presidente”, sostuvo el gobernador jujeño y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, para ratificar su decisión de postularse el año próximo.

El gobernador habló ante empresarios en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde nuevamente se manifestó en desacuerdo con las críticas que realizó Facundo Manes a Macri y llamó a “poner orden” para evitar “poner en riesgo Juntos por el Cambio”.

Después de la disertación -en la que abordó sus acciones para “transformar” a Jujuy- insistió en tomar distancia de Manes: “No tengo las mayores coincidencias con Mauricio, pero me parece que fue un exceso, se trató de una acusación que en mi opinión es infundada y no la podemos dejar pasar. Tampoco lo vamos a llevar a la guillotina [a Manes] ni nada por el estilo”.

Consultado sobre qué debe cambiar del rol de la UCR en Juntos por el Cambio respecto del pasado, afirmó: “Tuvimos un rol secundario durante el gobierno de Cambiemos. Tuvimos varias discusiones, pero siempre para adentro. Nuestro bloque acompañó todas las medidas que impulsaba Mauricio Macri. Lo que pretendemos es una relación más simétrica, más equilibrada, pero eso depende de nuestra actitud, que tenga el límite en no poner en riesgo la coalición, sino de formar parte de un partido que tiene mucha musculatura”.

Respecto del camino que debe recorrer la alianza hasta las elecciones del 2023, indicó que “hay que llegar (a las elecciones) con poder político, autoridad, liderazgo y capacidad de gestión. El desafío no está entre lo nuevo y lo viejo. Ojo con lo nuevo, que no sea un salto al vacío porque si no seguimos perdiendo tiempo”. En esa línea, mencionó los coqueteos de algunos sectores de Juntos por el Cambio con el libertario Javier Milei.

Sobre la posición de Patricia Bullrich, de que primero hay que llegar y, después, consensuar, y la más intermedia de Horacio Rodríguez Larreta, el jujeño se mostró más cercano a las ideas del jefe de gobierno porteño y advirtió sobre los riesgos “de los extremos”.

“Hay que dejar las puertas abiertas las puertas al diálogo con algunas fuerzas políticas que son racionales”, planteó y se inclinó por “algunos sectores del peronismo y partidos independientes de provincias que son racionales y tienen legisladores”.

“Me parece que Juntos por el Cambio tiene mucho que hacer. Vamos a llegar a marzo mucho más ordenados y si nos derogan las PASO, vamos a hacer una interna abierta y vamos a resolver las candidaturas. Lo que sí debemos tener es un plan y cerrar filas: la gente está harta de las peleas y de que la agenda de la política sea distinta a su agenda”, sintetizó y apuntó que cree que la UCR está “mejor -pese a que siempre tenemos internas- que Pro”.

En esta visita no se reunió con su par, el cordobés Juan Schiaretti e incluso ironizó sobre el revuelo que se generó la vez que lo hizo. Aseguró que, como mandatarios provinciales, tienen temas en común pero subrayó que Juntos por el Cambio “ganará” la provincia. Aunque sostuvo que tiene su “corazón radical” no se definió si apoya a Luis Juez o a Rodrigo de Loredo para la carrera por la gobernación.

“Puede ser, puede ser, busco tener buenos vínculos porque la grieta nos ha hecho muy mal”, definió ante la referencia de que se lo cataloga como “el más peronista de los radicales”. Sostuvo que, en el gabinete nacional, tiene “buen diálogo” con los ministros Sergio Massa y Eduardo “Wado” de Pedro.