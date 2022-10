Conflicto mapuche en Villa Mascardi, en vivo: cómo es el operativo de desalojo y las últimas noticias

11.15 El operativo se extendería hasta las 18

Aunque en algún momento se barajó que el operativo terminaría cerca de las 13 horas, según pudo saber LA NACION de parte de los efectivos, el horario estimado en el cual terminará es a las 18. A los pocos vecinos que cruzan desde Villa Mascardi hacia Bariloche los dejan pasar, pero les advierten que no podrán volver a cruzar, sin precisarles ningún horario.

“Nosotros vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que entendemos es que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta”, afirmó esta mañana el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández a TN.

Territorio mapuche en Villa Mascardi - Marcelo Martínez

10.40 Representante mapuche: “Por más que nos saquen vamos a volver”

María Nahuel, la representante mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu, con presencia en la zona, envió una dura advertencia a las autoridades ante el desalojo. “Por más que nos saquen vamos a volver”, sostuvo Nahuel, quien ya responsabilizó por cualquier cosa que pueda ocurrir en esa zona de Río Negro a la gobernadora Arabela Carreras. Hay seis mujeres detenidas, entre ellas, la “machi”, la jefa del lugar y otra que está embarazada. Actúa también la defensora de menores, según pudo confirmar LA NACION.

María Nahuel, la tía del joven mapuche que murió en Villa Mascardi Emiliano La Salvia - LA NACION

“Que el Estado argentino vea que voy a hacer justicia si me llegan a desaparecer a alguien o si llega a morir un bebé”, expresó. Efectivos de la Policía Federal ingresaron esta mañana al predio del exhotel Mascardi, que pertenece a Parques Nacionales y que está ocupado desde 2017 por la comunidad Lafken Winkul Mapu. Allí detuvieron a tres mujeres, entre ellas la “machi”, una jefa del lugar. “A las 7.40 la machi me avisaba que estaban a los tiros y me dijo: ‘Están acá en la puerta’. En su casa, que es lo que está en juicio con Parques Nacionales. Creo que ya la machi está detenida con su bebé de cuatro meses, tiene un nene de tres años. Estaban rodeadas las casas de cada familia”, afirmó sobre esa situación Nahuel, quien llamó a los mapuches “a que se manifiesten” dada esta situación. “Hoy han tocado nuestra machi”, se quejó.

9.05 Un vecino agradeció al Gobierno por el operativo

Un vecino de Villa Mascardi, cuya vivienda fue incendiada, agradeció que el Gobierno Nacional esté interviniendo con “el uso legítimo de la fuerza” en las tomas de los terrenos, aunque lamentó que el Estado no haya escuchado las advertencias que los habitantes hacían hace años sobre un posible aumento de la violencia.

Villa Mascardi operativo para desalojar a los mapuches

“Estos son hechos delictivos que suceden desde hace cuatro años con una metodología de acción que es: ´avanzo, destruyo, incendio, usurpo y declaro zona recuperada de territorio mapuche´ y, hasta hoy, se hacía a la vista pacífica de las autoridades. Los vecinos hace tiempo decimos que estos hechos van a aumentando en violencia, y advertíamos que los daños serían irreparables, todo lo que dijimos lamentablemente sucedió”, dijo a LN+ Luis Date, el dueño de un terreno que había sido tomado.

“Yo tengo usurpado un lote de terreno y ahí casa no tengo más porque me la destruyeron con un incendio total, forzaron unas rejas e ingresaron. La única forma de volver es poner una carpa”, explicó el hombre en una comunicación telefónica desde Bariloche.

7.30 Comienza el operativo de desalojo en los predios tomados

Las fuerzas federales ejecutaron el desalojo de los predios tomados por la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Ingresaron al exhotel Mascardi y encontraron resistencia del otro lado. Hubo agresiones con piedras y troncos con fuego. Los efectivos se abrieron paso con bombas de estruendo y gases lacrimógenos. Había muchos menores en el predio.

Operativo desalojo en Villa Mascardi Marcelo Martínez

6.30 Amplio despliegue de efectivos a dos kilómetros de la toma en Villa Mascardi

El Comando Unificado de fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, inició en la madrugada de hoy un operativo con el despliegue de unos 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales, con el corte de la ruta nacional 40. Desde las 6:30 de la mañana, la ruta nacional 40 está completamente cortada. El último punto al que se puede llegar es el kilómetro 2023, a aproximadamente 12 kilómetros de la zona usurpada.

El Gobierno nacional creó hoy el Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, destinado a la “gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito” en esa localidad de la provincia de Río Negro, que colaborará también colaboración en diligencias judiciales. La Resolución 637/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.