La UCR tomó distancia de las críticas de Facundo Manes a Mauricio Macri: “Lesiona la esperanza”

Después de que Facundo Manes realizara en LN+ duras críticas contra la gestión del expresidente Mauricio Macri, la Unión Cívica Radical (UCR) tomó distancia este martes de las declaraciones del diputado. En un comunicado, el comité nacional de la fuerza aludió, aunque sin nombrar al legislador, a cierto tipo de manifestación que “lesiona la esperanza” que se busca construir desde Juntos por el Cambio (JxC) y llamó a “cuidar el anhelo de los argentinos”.

“El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional”, comienza el texto difundido esta mañana por el radicalismo y agrega: “Lo hacemos con quienes surgieron de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en 2021, y que mostraron su fortaleza en las elecciones generales”.

A continuación, remarca la labor de la UCR para consolidar la “unidad” de la coalición opositora a nivel nacional y sostiene: “En todos lados de nuestro territorio, el radicalismo está consustanciado y movilizado para este fin. Estamos enfocados en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada y, por momentos, escéptica”.

Y es tras ello que enfatiza: “Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC. Es tiempo de aprender: cuidar este anhelo de los argentinos es responsabilidad de todos”.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio.



Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC. pic.twitter.com/waRrpQD2hX — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 4, 2022

Poco después de emitido el comunicado, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, dio una entrevista en Radio Mitre donde se refirió a los dichos del diputado, a quien mencionó con nombre y apellido.

“No compartimos [las declaraciones], como se ha emitido en un documento del comité nacional reafirmando nuestra pertenencia a JxC. Pero en particular esta descalificación de Facundo que en mi opinión es un exceso”, sostuvo y agregó: “Obviamente voy a hablar con Facundo a ver qué esta pasando, pero me parece que estas imputaciones infundadas que en todo caso el kirchnerismo ha planteado sobre Macri no las compartimos. No estamos de acuerdo en que la campaña vaya girando a excesos de este tipo”.

Luego, indicó: “Después he visto a Facundo moderando un poco su posición, pero me parece que por eso nosotros convocamos a la reflexión y a sostener JxC, que es la única alternativa que tiene el país”.

Sobre la comparación de Macri con Cristina Kirchner que hizo Manes, aclaró: “No creo que sea esa su actitud. Si esa es su actitud, no va a tener el acompañamiento de todo el radicalismo. Pero no me parece que sea esa la actitud de Facundo. Me parece que ha sido en exceso”.

Los pronunciamientos de Morales y de su espacio espacio llegaron tras las críticas que Manes recibió por parte de los llamados “halcones” del macrismo con motivo de sus dichos, que anoche refrendó en una entrevista televisiva en la que insistió: “No estoy de acuerdo con que si estás de un lado tenés que pensar necesariamente igual”.

Días atrás, durante un intercambio con Luis Majul en La Cornisa, había afirmado: “El gobierno del expresidente Macri llegó a la presidencia con la obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos del poder político en la Justicia. Y lamentablemente seguimos teniendo esa deuda”.

Además, el diputado planteó que Macri es protagonista de un enfrentamiento que no permite “pensar” un proyecto de país. “Creo que él, con Cristina Kirchner, no nos permite pensar un país. Representan dos minorías intensas. Hay dos liderazgos en la Argentina hoy. Uno es el de Cristina Kirchner, donde están Alberto Fernández, [Sergio] Massa; otro, donde está Macri, está [Horacio Rodríguez] Larreta, [Patricia] Bullrich. Esa antinomia nos impide pensar un país”, aseguró.

Esa y otras declaraciones fueron rápidamente rechazadas por el ala dura de Pro. Una de sus referentes, la diputada Silvia Lospennato, manifestó en Twitter: “Estoy orgullosa del gobierno del presidente Macri. Demostramos que hay otro camino y que JxC necesita mucha más fuerza para hacer esos cambios. Desde 2017 en cada elección los argentinos nos están dando esa fuerza en el Congreso. Es JxC 2023, al que no le guste, que siga su rumbo”.

Por su parte, el legislador porteño Darío Nieto lanzó: “Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre. Manes, ¿A quién te comiste?”.

Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre. Manes a quién te comiste? 🤌👻 pic.twitter.com/J3fJI0E1jB — Darío Nieto (@DaroNieto) October 3, 2022

Frente a las reacciones provenientes de la coalición que integra como miembro de la UCR, Manes se manifestó anoche “sorprendido” y reflexionó: “Ahora entendí cómo funciona todo esto. Cuando uno quiere hacer política, aparece un sistema que no quiere que cambie nada en la política. Hoy yo fui atacado por ese sistema que es coordinado, que es masivo. Pero no por eso voy a dejar de apostar a la modernización”. Aún así, aseguró que su intención “no es meterse en la interna”.