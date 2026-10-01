“Gesto” de Milei a los gobernadores que lo acompañaron a París, pero sin avances en la agenda parlamentaria

CÓRDOBA.- A horas de la finalización de la Argentina Week en París, los gobernadores que acompañaron al presidente Javier Milei no tuvieron la oportunidad de mantener un diálogo con él sobre la agenda parlamentaria, aunque sí compartieron hoy una ronda informal de unos minutos. El oficialismo nacional busca sumar aliados para aprobar, sin sobresaltos, el proyecto de presupuesto 2027 y, además, la reforma política. En ese caso, el punto que divide aguas es la eliminación de las PASO.

Las apreciaciones que algunos de los gobernadores que están en París contaron a LA NACION están en la misma línea de aquellos que en marzo pasado acompañaron al Presidente a Nueva York: “Buen clima”. Milei los saludó a todos, preguntó por algunas personas e incluso les “agradeció” estar juntos ante los inversores.

Los mandatarios, esta vez, pudieron compartir unos minutos de parados con el Presidente. En la ronda también estuvieron Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli quien es el encargado de llevar adelante las negociaciones respecto de los proyectos legislativos de interés para el oficialismo.

Santilli sí conversó ayer a solas con los gobernadores, a la vez que varios de ellos compartieron charlas con Luis Caputo. Ambos participaron de la cena en que estuvieron los 13 integrantes de la comitiva.

Javier Milei tuvo un encuentro con los 13 gobernadores que lo acompañaron a su gira a París por la Argentina Week

El ministro de Economía lleva meses insistiéndole a la mesa política sobre la necesidad de acuerdos con los mandatarios. Ese pedido empezó a tener eco en los últimos tiempos, con la premisa de que debe servir para la reelección de Milei.

En esa charla de unos minutos con los mandatarios, el Presidente insistió en que la mayoría de los argentinos no quiere volver atrás, la importancia de “que estén todos juntos”, que los inversores temen al kirchnerismo y reiteró la solidez de su programa económico. Esa charla de unos minutos fue, para algunos de los presentes, un “gesto” de Milei.

Una suerte de intentar “ablandar” a algunos gobernadores que todavía analizan qué hacer respecto a los dos proyectos claves en el corto plazo, presupuesto y reforma política.

Durante su discurso, incluso hizo referencia a “miro para un lado” y, agregó, “para el otro” como una forma de graficar que no tiene preferencias por ninguno de los mandatarios que viajaron.

De la comitiva de gobernadores, el único ausente en la foto fue el chubutense Ignacio Torres, quien estaba en una reunión con inversores. Los que sí estuvieron fueron los demás mandatarios: Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). También la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Los representantes de las provincias estuvieron durante el discurso del Presidente en el que remarcó las bondades de la Argentina y aseguró que, si es reelecto, en el 2028 el país vivirá un “milagro” económico.

El salteño Sáenz -alineado con la Rosada- logró una foto suya con el Presidente y la posteó en sus redes. Le entregó a Milei su libro “Federalismo y Progreso”, su mirada sobre desarrollo del norte del país. “Creo profundamente en el diálogo, en el debate de ideas y en la construcción de consensos para pensar la Argentina que viene”, escribió en sus redes.