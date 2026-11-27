La provincia de Formosa rechazó ante la Corte Suprema de Justicia la demanda que presentó un grupo de opositores que quiere impedir que el gobernador Gildo Insfrán compita por un noveno mandato en las elecciones de 2027.

Al filo del plazo legal, el gobierno de Insfrán dijo que los opositores que la presentaron no están legitimados, por lo que ahora el máximo tribunal les dará traslado y, tras escucharlos, resolverá, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Los plazos procesales y el fin del año judicial hacen creer que los tiempos están ajustados para que la Corte llegue a pronunciarse este año acerca de si Insfrán puede volver a competir o no.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, en un encuentro de jueces en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

En un escrito que llegó hoy al máximo tribunal, Formosa le pidió a la Corte Suprema que rechace la demanda contra la cláusula de la nueva Constitución provincial que le permitiría a Insfrán buscar en 2027 su novena reelección consecutiva como gobernador.

En su respuesta, la Fiscalía de Estado de Formosa rechazó todos los planteos de los demandantes y sostuvo que no tienen legitimación activa; es decir, que no están habilitados para llevar el reclamo ante la Justicia.

La presentación llegó al vencerse el plazo de 60 días que la Corte le había dado a la provincia en agosto, cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon que el caso era de su competencia originaria y ordenaron correr traslado de la demanda.

El próximo paso es que la Corte le dé traslado de esa contestación a la parte actora, la Confederación Frente Amplio Formoseño, para que responda a los argumentos de la provincia, en especial al de la falta de legitimación.

Esa decisión podría tomarse la semana próxima, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Cuando la oposición conteste, el expediente circulará entre los tres ministros para que lo resuelvan.

Gildo Insfrán, junto a Axel Kicillof Prensa PBA

La demanda la firmaron Agostina Villaggi y Rodolfo Manuel Basques. Lo hicieron como apoderados de la Confederación Frente Amplio Formoseño, no a título personal.

Villaggi es diputada provincial radical y la cara pública del reclamo. Ya en 2023, cuando era abogada y diputada provincial de la UCR, había anunciado que iban a impugnar la candidatura de Insfrán.

Son los mismos protagonistas que firmaron el amparo anterior, el que terminó en el fallo de diciembre de 2024 contra la reelección indefinida. Y este argumento de Formosa es el mismo que usaron antes y les fue mal. Por lo que ahora podrían resolver del mismo modo, reconociendo la legitimación del Frente Amplio Formoseño.

El centro de la discusión es la cláusula transitoria cuarta de la nueva Constitución de Formosa.

El gobierno de Insfrán la sumó a la Constitución de la provincia en la reforma que hizo después de que, en diciembre de 2024, la Corte declarara inconstitucional el artículo 132, que permitía la reelección indefinida del gobernador y del vice.

Insfrán posa con jóvenes que participaron de los juegos en Formosa

Es decir, la Corte ya le dijo a Formosa que la reelección indefinida va en contra de los principios republicanos de la Constitución Nacional, pero la convención constituyente provincial, al reformar la constitución local, introdujo una cláusula para permitirle a Insfrán una oportunidad más de ser gobernador.

Ya lleva 39 años ininterrumpidos en el poder, si se incluyen sus mandatos de gobernador y vicegobernador.

La reforma limitó los mandatos, pero la cláusula transitoria que pusieron los constituyentes establece que el período actual de Insfrán y de su vicegobernador, Eber Solís, cuenta como el “primero”.

Para los demandantes, eso equivale a resetear la cuenta, es decir, que habilitaría la novena candidatura de Insfrán y la tercera de Solís para el período que empieza el 10 de diciembre de 2027.

Insfrán fue vicegobernador entre 1987 y 1995 y es gobernador desde entonces. Lleva 31 años en el cargo.

La falta de legitimación ya había aparecido en el expediente anterior en el cual fallaron contra Insfrán.

En aquel juicio, Formosa también había planteado la incompetencia de la Corte y había dicho que los demandantes no estaban legitimados.

El máximo tribunal no le dio la razón y terminó fallando sobre el fondo del caso al sostener que la reelección indefinida atenta contra el principio republicano de periodicidad y renovación de las autoridades.