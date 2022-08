Ginés González García fue insultado en un avión cuando regresaba de Italia

Una nueva situación incómoda, que terminó con una violenta reacción del exministro vivió este fin de semana Ginés González García en un vuelo que venía desde Italia a la Argentina.

En las imágenes, que se viralizaron esta tarde a través de las redes sociales, se registran dos momentos diferentes en los que el extitular de la cartera sanitaria es increpado por el escándalo del vacunatorio VIP, que derivó en su desplazamiento del gabinete.

El primero de los videos, fue compartido en TikTok y diferentes momentos desde que González García se sube al avión de la compañía ITA y cuando estaba por sentarse, en su butaca de primera clase, un pasajero le grita: “Este es Ginés González García, este es el que se afanó las vacunas. ¡Ché Ginés! ¿Las vacunas dónde están? Te las afanaste todas. Se la diste a tus amigos. Murió mucha gente en la Argentina”.

Ante estos comentarios de un hombre, el exministro no reaccionó, se quitó la campera que tenía puesta y se sentó en su asiento. En ese mismo video de TikTok se muestra una foto donde el exfuncionario está durmiendo.

En el segundo video, que se compartió a través de Twitter, la situación es diferente y muestra a González García enojado con la mujer que lo graba e increpa desde la clase turista.

Esta secuencia, que dura siete segundos, muestra cuando González García está por bajar del avión en el aeropuerto Internacional de Ezeiza y, detrás de una de las azafatas, una mujer lo graba cuando él caminaba hacia la salida y le dice: “Corrupto, ladrón, inmoral”.

En ese momento, González García que estaba sin tapabocas, se frena, la mira y le da un golpe con su mano izquierda al brazo con el que la mujer sostenía el celular. Luego quiere avanzar sobre la pasajera que le grita “te robaste las vacunas de los argentinos”.

Sin embargo, el exfuncionario no puede seguir con su agresión, ya que fue contenido por la azafata y un pasajero que le dijeron: “no, no, no, tranquilo”, tras el primer golpe de González García a mujer.

Según pudo saber LA NACION, hasta el momento, ni la tripulación, ni la mujer agredida presentó una denuncia en el aeropuerto contra González García.

Los insultos previos al exministro

No es la primera vez que González García es increpado por el escándalo del vacunatorio VIP. En junio pasado, el exministro de Salud, había vivido un momento incómodo luego de que fuera insultado por un grupo de personas dentro de un local de una estación de servicio, en el barrio porteño de San Telmo.

El momento fue grabado por una de las personas que estaba dentro del salón, situado en Paseo Colón e Independencia, y se viralizó en las últimas horas.

Insultos y reproches a Ginés González García en una estación de servicio porteña

Allí se escucha a diferentes personas que le dicen, entre otros insultos: “140.000 muertos”, “Viejo chanta”, “Una vacuna del orto tengo puesta en el brazo”, “Caradura”, “Abajo de una baldosa deberías estar vos”, “Vergüenza deberías darle estar acá”, le dijeron mientras el exfuncionario pagaba lo que había comprado.

González García se retiró del lugar sin responder a los agravios.

En agosto del año pasado, González García también fue insultado este sábado por la noche cuando se disponía a cenar en un conocido restaurante de Puerto Madero. Los presentes en el lugar lo increparon a los gritos: “Caradura”; “Ladrón”; “Asesino”.

Luego, en un canto unísono acompañado de palmas, lograron que el exfuncionario abandonara el local Marcelo, ubicado sobre la avenida Alicia Moreau de Justo. El incómodo momento que vivió Ginés quedó registrado en videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Previo a estos tres incidentes, en marzo de 2021, le sucedió lo mismo en un reconocido restaurante del barrio de San Telmo.

Ginés González García fue increpado al arribar al país

Además, vivió una situación similar cuando regresó en julio pasado de España, en un vuelo de la línea Air Europa. Según un video publicado por LN+, el exfuncionario fue el último en bajar y al hacerlo fue increpado por otros pasajeros, que le reclamaron que no viajara con la empresa Aerolíneas Argentinas y le preguntaron por qué no se fue de vacaciones a Venezuela.

“Hay que ir a Venezuela de vacaciones, amigo, no a España”, se escuchaba decir a un hombre en el video. Asimismo, otras dos personas le habían recriminado que no se tomara un vuelo de la aerolínea de bandera.